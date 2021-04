Produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych w KGHM powyżej planu

KGHM Polska Miedź podało wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe grupy kapitałowej za marzec 2021 r. W pierwszym kwartale 2021 r. produkcja i sprzedaż miedzi, srebra i metali szlachetnych w grupie kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.:

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów i była wyższa o 0,7 mln funtów (wzrost 175 proc.) w odniesieniu do marca 2020. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył kopalni Sierra Gorda.W marcu 2021 r. produkcja miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 34,7 tys. ton i była większa o 0,4 tys. ton (wzrost 1 prc.) w porównaniu do marca 2020 roku. Wyższa produkcja wynika z większego wydobycia urobku z Zakładów Górniczych i jego przerobieniu w Zakładach Wzbogacania Rud.Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 113,5 ton i była większa o 6,7 tony (wzrost 6 proc.) w porównaniu do marca 2020 roku, co było związane z większą zawartością tego pierwiastka w urobku.Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 50,5 tys. ton i była większa o 2,2 tys. ton (wzrost 5 proc.) w porównaniu do marca 2020 roku. Wzrost produkcji katod wynika z dostępności wsadu i wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych.Produkcja srebra metalicznego wyniosła 86,3 ton i była mniejsza o 38,2 tony (spadek 31 proc.) w porównaniu do marca 2020 roku. Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z przeprowadzenia planowanego 12 dniowego remontu Wydziału Metali Szlachetnych.Sprzedaż miedzi wyniosła 49,7 tys. ton i była wyższa o 2,8 tys. ton (wzrost 6 proc.) w porównaniu ze sprzedażą z marca 2020 roku. Osiągnięty poziom sprzedaży jest odzwierciedleniem poziomu produkcji wyższej o 2,2 tys. ton w marcu bieżącego roku.Sprzedaż srebra wyniosła 118,6 tony i była niższa o 42,4 tony (spadek 26 proc. ) w odniesieniu do wyniku z marca ubiegłego roku. Spadek wynikał z mniejszej o 31 proc. produkcji srebra w marcu 2021 ze względu na ww. remont Wydziału Metali Szlachetnych.Sprzedaż TPM wyniosła 10,3 tys. troz i była niższa o 5,6 tys. troz (spadek 35 proc. ) w porównaniu do sprzedaży marca 2020 roku. Podobnie jak w przypadku srebra, niższe wyniki sprzedażowe związane były z niemal dwukrotnie mniejszą produkcją złota w marcu bieżącego roku.