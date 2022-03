Produkcja powyżej poziomu. KGHM zwiększył wydobycie miedzi i srebra

W okresie styczeń-luty 2022 roku produkcja wszystkich głównych metali w grupie kapitałowej KGHM kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie - podała spółka. W lutym 2022 r., w porównaniu do lutego 2021 r., w grupie wzrosła produkcja miedzi, srebra, metali szlachetnych i molibdenu.

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja KGHM International

Sprzedaż KGHM International

Produkcja Sierra Gorda (55 proc. udziałów KGHM Polska Miedź)

Sprzedaż Sierra Gorda (55 proc. udziałów KGHM Polska Miedź)

Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 48,1 tys. ton i była większa o 2,3 tys. ton (wzrost 5 proc.) w porównaniu do lutego 2021 roku. Wzrost produkcji katod wynika z realizacji przyjętych założeń w planie produkcji na 2022 rok.Produkcja srebra metalicznego wyniosła 104,0 ton i była większa o 7 ton (+7%) w porównaniu do lutego 2021 roku. Wzrost produkcji srebra metalicznego wynika z wyższej dostępności materiałów wsadowych w Wydziale Metali Szlachetnych.Sprzedaż miedzi wyniosła 45,2 tys. ton i była niższa o 6,5 tys. ton (spadek 13 proc.) w porównaniu ze sprzedażą lutową ubiegłego roku. Niższa sprzedaż była wynikiem uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek oraz kwestii logistycznych w zakresie transportu morskiego – kilkudniowych przesunięć dat wypłynięcia statków z końca lutego na marzec 2022.Sprzedaż srebra wyniosła 116,4 tony i była wyższa o 36,1 tony (wzrost 45 proc.) w odniesieniu do wyniku z lutego 2021 roku. Różnica wynika z większej produkcji w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku w porównaniu do produkcji w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz z ustaleń harmonogramu sprzedaży do klientów.Sprzedaż TPM wyniosła 7,6 tys. troz i była wyższa o 5,8 tys. troz (wzrost 322 proc.) w porównaniu do sprzedaży lutego 2021 roku. Różnica wynika z większej produkcji w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku w porównaniu do produkcji w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz z ustaleń harmonogramu sprzedaży do klientów.Produkcja miedzi wyniosła 5,7 tys. ton i była wyższa o 0,8 tys. ton (wzrost 16 proc.) w porównaniu do lutego 2021 roku głównie z powodu wyższej produkcji miedzi w kopalni Robinson (wzrost 834 t – wyższa zawartość miedzi w rudzie oraz wyższy uzysk), jak i w Zagłębiu Sudbury (wzrost 37 t – wyższe zawartości miedzi w rudzie).Niższą od ubiegłorocznej produkcję miedzi zanotowała kopalnia Franke (spadek o 81 t – pogorszona jakość rudy) oraz nieznacznie Carlota (spadek 3 t).Produkcja TPM wyniosła 4,6 tys. troz i była wyższa o 0,9 tys. troz (wzrost 24 proc.) w porównaniu do lutego 2021 roku zarówno w kopalni Robinson (wzrost 0,6 tys. troz – wyższy uzysk), jak i w Zagłębiu Sudbury (wzrost 0,3 tys. troz – wyższe zawartości TPM w rudzie).Sprzedaż miedzi wyniosła 2,9 tys. ton i była niższa o 2,4 tys. ton (spadek 45 proc.) w porównaniu do sprzedaży z lutego 2021 roku. W głównej mierze jest to efekt niższego wolumenu sprzedaży miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson, związany z harmonogramem wysyłek (w lutym bieżącego roku miała miejsce jedna wysyłka na 9,5 tys. tony masy suchej koncentratu, w lutym roku ubiegłego natomiast dwie wysyłki, ważące około 18,9 tys. ton). Spadek sprzedaży dotyczył także miedzi w formie katod z kopalni Franke i Carlota.Nieznacznie wyższą sprzedaż natomiast osiągnięto w Zagłębiu Sudbury.Sprzedaż TPM wyniosła 2,8 tys. troz i była niższa o 0,5 tys. troz (spadek 15 proc.) w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Wynik ten jest powiązany przede wszystkim z tonażem sprzedanego koncentratu miedzi i zawartego w nim płatnego złota.Dane z Zagłębia Sudbury w ujęciu rok do roku pokazują wzrost sprzedaży platyny i palladu oraz nieznaczny spadek poziomu sprzedaży złota.Sprzedaż srebra wyniosła 0,1 tony i była niższa o 0,2 tony (spadek 67 proc.) od sprzedaży w analogicznym okresie minionego roku. Różnica ta jest bezpośrednio powiązana z ilością wysyłek i zawartością srebra w koncentracie z kopalni Robinson. Niższą sprzedaż srebra odnotowano także w Zagłębiu Sudbury.Produkcja miedzi płatnej wyniosła 8,2 tys. ton i była wyższa o 0,9 tys. ton (wzrost 12 proc.) w porównaniu do lutego 2021 roku. Wzrost produkcji miedzi płatnej w lutym 2022 roku w stosunku do lutego 2021 roku determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy oraz wyższym uzyskiem metalu.Wzrost produkcji miedzi płatnej w okresie styczeń-luty 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił dzięki wyższej zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie, wyższemu uzyskowi metalu, a także wyższemu wolumenowi przerobionej rudy.Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (wzrost 25 proc.) w porównaniu do lutego 2021 roku. Wzrost produkcji molibdenu w lutym 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ze względu na wyższy uzysk metalu oraz wyższy wolumen przerobionej rudy, pomimo niższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie.Spadek produkcji molibdenu w okresie styczeń-luty 2022 w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił z powodu niższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie, który częściowo został skompensowany wyższym uzyskiem metalu oraz wyższym wolumenem przerobionej rudy.Sprzedaż miedzi wyniosła 7,8 tys. ton i była wyższa o 1,9 tys. ton (wzrost 32 proc.) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w lutym 2021 roku. Przyczyną wzrostu był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi powiązany z wyższą produkcją miedzi i harmonogramem zaplanowanych wysyłek.Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,1 mln funtów i była niższa o 0,6 mln funtów (spadek 86 proc.) w odniesieniu do lutego minionego roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda. Należy dodać, że na niższą sprzedaż molibdenu w lutym tego roku wpływ miały przede wszystkim kwestie logistyczne – opóźnienia statków w Chile.Sprzedaż srebra wyniosła 2,5 tony i była wyższa o 0,6 tony (spadek 32 proc.). Na wynik wpływ miał przede wszystkim wyższy wolumen sprzedanego materiału w lutym bieżącego roku.Sprzedaż TPM wyniosła 2,1 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (wzrost 17 proc.). Wzrost ten jest bezpośrednio powiązany z większą ilością sprzedanego koncentratu miedzi w lutym 2022 roku w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w lutym 2021 roku.