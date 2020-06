Produkcja stali na świecie spadnie w tym roku o ponad 6 proc.

Według prognoz Worldsteel w tym roku produkcja stali na świecie spadnie do 1,654 mld ton. W przyszłym roku wzrośnie natomiast do 1,717 mln ton, co i tak będzie poziomem niższym niż w roku 2019, a nawet w 2018. Spośród sektorów stalochłonnych najdłużej będzie się odbudowywał przemysł motoryzacyjny.

Największa ofiara epidemii

W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na stal spadło o 5,6 proc. w ubiegłym roku. Ten rok miał być rokiem odbicia. Będzie kolejnym kryzysem, zwłaszcza biorąc pod uwagę siłę, z jaką koronawirus uderzył w motoryzację – jednego z największych konsumentów stali. Na szczęście dość odporne może być budownictwo, gdzie trafia mniej więcej co trzecia tona stali – wiele pakietów antykryzysowych zakłada zwiększenie inwestycji.W gospodarkach rozwijających się (z wyłączeniem Chin) spadek popytu na stal może w tym roku wynieść 18 proc., a przyszłoroczna odbudowa sięgnie 9,2 proc. To średnia, bo np. w przypadku Indii osiemnastoprocentowemu spadkowi w tym roku ma towarzyszyć piętnastoprocentowy wzrost w przyszłym.Wpływ pandemii może być mocniejszy w Ameryce Łacińskiej, gdzie już wcześniej istniały problemy ekonomiczne i społeczne, co utrudnia wprowadzanie i realizację planów inwestycyjnych. Tegoroczny spadek może więc być tam głębszy, a przyszłoroczne odrodzenie słabsze niż w innych rejonach.Czytaj także: Koronawirus może zmniejszyć produkcję stali w Europie o połowę Analizując kondycję najbardziej stalochłonnych sektorów gospodarki Worldsteel przewiduje, że kryzys koronawirusowy nie dotknie budownictwa tak mocno, jak kryzys finansowy sprzed dekady, ale problemy finansowe, w jakie obecny kryzys wpędził firmy, spowodują ograniczenie wydatków i zmniejszenie nakładów na nowe inwestycje. Mogą to natomiast zrównoważyć zwiększone wydatki rządów, dla których zwiększenie inwestycji jest jednym ze sposobów na ożywienie gospodarki.Ograniczenie wydatków inwestycyjnych przez firmy odbije się niekorzystnie na kondycji przemysłu maszynowego, który odczuje w tym roku znaczący spadek popytu, a odbudowa rynku może być dłuższym procesem.Największą ofiarą epidemii wśród sektorów stalochłonnych jest na razie motoryzacja, w której tegoroczny spadek sprzedaży może sięgnąć nawet 20 proc. W krótkim terminie popyt może nieco zwiększyć odchodzenie od transportu publicznego w stronę własnych środków transportu, co w okresie epidemii uważane jest za bezpieczniejsze. Zasadniczo jednak zarówno problemy finansowe nabywców, ich niepewność związana z ryzykiem utraty pracy, jak i spadek zapotrzebowania na transport, wynikający z upowszechnienia się pracy zdalnej, może wpływać niekorzystnie na branżę w dłuższym okresie. Odbudowa popytu do poziomów sprzed kryzysu może zająć kilka lat.Teoretycznie można oczekiwać wzrostu popytu na samochody elektryczne, ponieważ część środków stymulujących gospodarkę ma być skierowana w stronę rozwoju elektromobilności, a według wielu analityków kryzys przyspieszy przechodzenie od napędów spalinowych do elektrycznych, ale trudno się spodziewać, żeby wzrost produkcji i sprzedaży aut elektrycznych był w stanie zrównoważyć spadki sprzedaży aut spalinowych.Podobnie jak było to w pierwszym okresie epidemii, jej druga fala i związane z nią ewentualne ograniczenia transportowe mogą znowu uderzyć w bardzo długie i międzynarodowe, a nawet międzykontynentalne łańcuchy dostaw motoryzacji.