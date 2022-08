Produkcja stali w Chinach rośnie. Wbrew zaleceniom władz

Kontrakty terminowe dostaw rudy żelaza do chińskich portów w Dalian i Singapurze wzrosły podczas wczorajszej sesji. Inwestorzy skupili się na poprawie marż stalowych przez czołowych producentów stali w Chinach.

Jak informuje Reuters, inwestorzy jednocześnie musieli rozważać perspektywy dalszych cięć produkcji przez huty, co ma nastąpić w II połowie br.

Na chińskiej giełdzie towarowej w Dalian przedmiotem handlu najczęściej była ruda żelaza w dostawach na wrzesień. Notowania zakończyły się średnim wzrostem jej cen o 1,5 proc., do 807 juanów (119,32 dol.) za tonę. W poniedziałek ustanowiono jej maksimum - 817,5 juana.

Na giełdzie w Singapurze benchmarkowy wrześniowy kontrakt (SZZFU2) wzrósł we wtorek o 0,7 proc. - do 115,5 dol. za tonę.

„Ożywienie marż hut pobudziło nadzieje, że zwiększenie ich zdolności produkcyjnych może zostać wznowione szybciej niż oczekiwano” - skomntował Daniel Hynes, starszy strateg ds. towarów brokera ANZ.

Ceny prętów zbrojeniowych na giełdzie kontraktów terminowych w Szanghaju (SRBcv1) wzrosły wczoraj o 0,5 proc., oscylując w pobliżu trzytygodniowego maksimum. Ceny blach walcowanych na gorąco (SHHCcv1) zyskały 0,2 proc., podczas gdy stali nierdzewnej (SHSScv1) o 1,2 proc.

Spośród kilkudziesięciu nieczynnych od kilku miesięcy hut, zamkniętych, gdy zmalał popyt na ich wyroby, poprawa rentowności sprzedaży skłoniła niektóre z nich do wznowienia produkcji. Firma konsultingowa Mysteel stwierdziła, że tendencja ta może utrzymać się w całym sierpniu.

Chiński rząd zaleca cięcia produkcji stali

Inwestorzy na giełdach towarowych i inni zainteresowani muszą jednak uwzględnić opinie organów rządowych. Wskazują one, że kluczowymi problemami dla rynków rudy żelaza oraz hut są: realizacja strategii dekarbonizacji branży hutniczej (co oznacza wygaszanie mocy najbardziej emisyjnych zakładów) oraz „niedomagający” sektor nieruchomości, zagrożony bankructwami kilku największych deweloperów.

W zeszłym tygodniu chińska państwowa agencja planowania, Narodowa Rada Rozwoju i Reform oraz grupa branżowa China Iron & Steel Association spotkały się w celu oceny sytuacji. W efekcie zaleciły dalsze cięcia produkcji stali surowej w drugiej połowie 2022 r., informuje Navigate Commodities.

Chiny zamierzają zmniejszyć roczną produkcję stali drugi rok z rzędu, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Produkcja w pierwszym półroczu spadła o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.