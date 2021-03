Produkcja stali z użyciem wodoru. Możemy wskoczyć do czołówki wyścigu

Polscy naukowcy opracowali metodę produkcji stali z wykorzystaniem wodoru. Warto podkreślić: stali, gdyż testowane przez światowe koncerny i przygotowywane do stosowania metody wykorzystujące wodór, pozwalają wytwarzać żelazo gąbczaste i surówkę żelaza, które poddaje się dalszej obróbce, by uzyskać z niego stal użytkową. Naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (IMŻ) we współpracy z Politechniką Częstochowską ograniczyli liczbę kosztownych etapów pośrednich w produkcji stali.

Wodór umożliwia produkcję stali z rudy żelaza bez emitowania dwutlenku węgla.

Stosowanie go na skalę przemysłową jest jednak znacznie droższe niż proces wielkopiecowy.

Polska technologia ma szanse na skalę produkcji przemysłowej około 2030 roku.