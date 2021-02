Proekologiczna inwestycja w Tokai Cobex w Nowym Sączu

Prawie 25 mln zł kosztowała inwestycja zrealizowana przez Tokai Cobex Polska w Nowym Sączu. Instalacja ma na celu oczyszczanie gazów technologicznych emitowanych w procesie produkcji.

Kolejne inwestycje w planach

To nie jedyna inwestycja w zakresie ochrony środowiska, realizowana przez Tokai Cobex Polska. W planach jest kolejna, dotycząca usprawnienia procesu grafityzacji. Firma zamierza zainwestować w nią 7 mln euro. Jednym z efektów będzie zlikwidowanie nieprzyjemnych zapachów, które, choć nieszkodliwe, przy określonych warunkach atmosferycznych są odczuwalne w okolicy.Wkrótce w Nowym Sączu do użytku zostanie oddana warta 4 mln zł instalacja odsiarczania procesu kalcynacji. Tego typu instalacja RTO działa już w zakładzie w Raciborzu.Tokai Cobex zajmuje się projektowaniem i produkcją produktów węglowych, takich jak bloki katodowe do termoelektrolizy aluminium oraz wykładziny do wielkich pieców hutniczych.Ponadto produkuje elektrody węglowe oraz masy Soederberga wykorzystywane w procesach wytopu krzemu metalicznego i żelazostopów.Główna siedziba Tokai Cobex znajduje się w Wiesbaden w Niemczech. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce: w Raciborzu i Nowym Sączu oraz biuro sprzedaży w Pekinie w Chinach.