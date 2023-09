Projekt stalowni w Rudzie Śląskiej nabiera realnych kształtów

Na przełomie 2023/24 powinna być gotowa dokumentacja dla potrzeb przetargu na projekt budowlany stalowni, którą w Rudzie Śląskiej zamierza zbudować Grupa Węglokoks – wskazał wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Węglokoks chce zbudować w Rudzie Śląskiej, kosztem ok. 5 mld zł, nową stalownię o rocznej zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali.

Nowoczesny, dobrze zaprojektowany i skonstruowany zakład, z wykorzystaniem mechanizmów produkcji energii elektrycznej, które będą obniżać jej koszty, ma pełną rację bytu - powiedział Marek Wesoły.

Przypomniał, że nowa stalownia ma wytwarzać stal w procesie elektrycznym, stąd poszukiwania bezpośredniego, stabilnego i taniego źródła energii dla zakładu.

Wesoły: nowoczesny, dobrze zaprojektowany zakład ma pełną rację bytu

Wiceszef MAP poinformował, że wśród analizowanych obecnie scenariuszy zasilania zakładu, mającego wytwarzać stal w procesie elektrycznym, jest zastosowanie małego reaktora modułowego SMR lub jednej z czystych technologii węglowych - zgazowania węgla na potrzeby produkcji energii albo CCS (z ang. Carbon Capture and Storage), czyli wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Ogłoszony w ub. roku przez należącą do Skarbu Państwa Grupę Węglokoks projekt budowy w Rudzie Śląskiej, kosztem ok. 5 mld zł, nowej stalowni o rocznej zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali, był jednym z tematów niedawnego Europejskiego Kongresu Stalowego w Katowicach. Wiceminister Wesoły przedstawił szczegóły przygotowań do realizacji tego projektu.

"Węglokoks wykonał i cały czas wykonuje potężną pracę, jesteśmy już naprawdę mocno zaawansowani. Myślę, że w końcówce tego lub na początku przyszłego roku będziemy mieli dokumentację, czyli założenia, które będą podstawą rozpisania przetargu na projekt budowlany" - poinformował wiceszef MAP.

"Jesteśmy na etapie wyliczeń, założeń projektowych, wstępnego biznesplanu i wyboru technologii. Mamy przekonanie, że nowoczesny, dobrze zaprojektowany i skonstruowany zakład, z wykorzystaniem mechanizmów produkcji energii elektrycznej, które będą obniżać jej koszty, ma pełną rację bytu" - dodał Marek Wesoły.

Energia dla stalowni: albo reaktor SMR, albo czyste technologie węglowe

Przypomniał, że nowa stalownia ma wytwarzać stal w procesie elektrycznym, stąd poszukiwania bezpośredniego, stabilnego i taniego źródła energii dla zakładu.

"Na dziś myślę, że powinniśmy iść w stronę małego SMR-u dla takiego dużego zakładu - badamy, czy jest to możliwe w tej lokalizacji, ponieważ dla takiej technologii lokalizacja jest bardzo ważna. Druga możliwość do zastosowanie nowych, czystych technologii węglowych" - powiedział wiceminister.

Wykorzystanie - jak ocenił - np. zgazowania węgla do produkcji energii elektrycznej lub technologii CCS pozwoliłoby na zastosowanie węgla energetycznego z pobliskich kopalń, w duchu umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.

"Być może, mając wszystko na miejscu, z jednej strony wybudujemy hutę, z drugiej wykorzystamy częściowo węgiel energetyczny w czystym procesie. To jest możliwe i stosowane na świecie, np. w Japonii. Stąd rozważamy również taki kierunek" - zapewnił Marek Wesoły, zastrzegając, że sprawa zasilania nowej stalowni wymaga jeszcze pogłębionych analiz, także ekonomicznych. "Chcemy mieć pewność, że ten biznes jest po prostu opłacalny" - wyjaśnił wiceminister.

Nowa stalownia ma wytwarzać rocznie ok. 1 mln ton stali

Według niego inwestycja w Rudzie Śląskiej będzie sygnałem dla całej krajowej branży stalowej, że jeżeli państwo angażuje się w takie przedsięwzięcie, to z pewnością - jak mówił - "będziemy grać w jednej drużynie, będziemy bronić interesu przemysłu stalowego - również tego w rękach prywatnych - bo sami będziemy mieć w tym interes".

"Cały czas przekonujemy, że to nie jest konkurencja dla branży stalowej, ale motor, koło napędowe, które pozwoli całej branży nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się. Tym samym przekonujemy inwestorów z tego sektora do większej odwagi w inwestowaniu i transformacji" - wyjaśnił Wesoły.

Jak dodał, już obecnie widać zainteresowanie firm związanych z przemysłem stalowym działkami w Rudzie Śląskiej wokół przyszłej stalowni, co - w jego ocenie - może świadczyć o pozytywnym impulsie związanym z nową inwestycją.

Według zapowiedzi z sierpnia ub. roku, nowa stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie ma powstać w Rudzie Śląskiej do 2027 r. kosztem ok. 5 mld zł. Węglokoks szacuje, że przychody przyszłej stalowni ze sprzedaży mogą sięgnąć 4,5 mld zł rocznie, ze średnią marżą w wysokości 8 proc. Połowa produkcji ma być przeznaczona na potrzeby wewnętrze hut z Grupy Węglokoksu, a pozostała część trafi na rynek. Wraz ze stalownią powstać ma również walcownia.