Protest koksowników przeciwko planom rządu. Boją się składki solidarnościowej

Związkowcy z Koksowni Częstochowa Nowa zapowiadają demonstrację przed Sejmem oraz ministerstwami aktywów oraz klimatu. Będą protestować przeciwko składce solidarnościowej, którą ma zapłacić koksownia. Ich zdaniem może to spowodować, że ich firma poniesie stratę w 2023 r.

Rząd planuje wprowadzenie w tym roku systemu składki solidarnościowej dla dużych przedsiębiorstw z sektora węglowego.

Związkowcy z Koksowni Częstochowa Nowa przekonują, że przy stałym spadku rentowności, nowa danina będzie wyrokiem dla ich zakładu. Jeszcze w 2021 r. rentowność sprzedaży wynosiła ok. 7 proc., w 2022 r. rentowność spadła do ok. 4 proc. a w pierwszej połowie 2023 r. rentowność wynosi 0 proc.

Na wtorek, 25 lipca 2023 r. pracownicy Koksowni Nowa zapowiadają demonstrację przed Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Sejmem.

Przedstawiciele organizacji związkowych, działających w Koksowni Częstochowa Nowa skierowali pismo adresowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Elżbiety Witek, marszałek Sejmu oraz Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu.

Pismo dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie w tym roku systemu składki solidarnościowej dla dużych przedsiębiorstw z sektora węglowego.

Wybiórczo potraktowani producenci koksu w Polsce

Zdaniem związkowców nowe przepisy obejmą tylko dwóch producentów koksu w Polsce: Koksownię Częstochowa Nowa, wchodząca w skład prywatnej polskiej grupy przemysłowej Zarmen, oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, należące do spółki Skarbu Państwa Towarzystwo Finansowe Silesia.

- Proponowane zapisy ustawy wprost spowodują, iż z opłaty solidarnościowej zostaną zwolnieni najwięksi producenci koksu, firmy należące do zachodnich, bogatych koncernów, osiągające jednocześnie historycznie największe zyski. Nie rozumiemy i nie zgadzamy się, aby w wyniku przyjęcia niefortunnego prawa, dodatkowo i wybiórczo obciążać jedynie dwa polskie podmioty. Podmioty wyjątkowo doświadczone przez pandemię i wojnę, które mimo to działają na wolnym rynku i większość swoich produktów eksportują - czytamy w piśmie.

- Nie możemy milczeć także wtedy, gdy wymusza się zaciąganie dodatkowych kredytów, aby zapłacić nową daninę - dodano.

- Bezspornym jest także fakt, że opłatą solidarnościową nie objęte zostaną polskie zakłady chemiczne, w tym PKN Orlen, polskie elektrociepłownie, polskie elektrownie oraz wiele innych polskich firm kupujących energię i nośniki energii na wolnym rynku, a więc nie mogą być objęte inne firmy kupujące surowiec na wolnym rynku, w tym Koksownia Częstochowa Nowa czy Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze. My w zakresie pozyskania surowca nie różnimy się niczym od wymienionych powyżej firm chemicznych, elektrowni, czy elektrociepłowni, a jednocześnie mamy bardzo ograniczone możliwości przerzucania kosztów na naszych klientów - napisano.

Systematyczny spadek rentowności. Trudna sytuacja na rynku stali

Zdaniem związkowców, zapisy projektu ustawy zostały tak sformułowane, że obejmą jedynie dwóch krajowych producentów koksu, a nie obejmą podmiotów zagranicznych, w tym największego w Polsce i w Europie producenta koksu. W piśmie nie podano żadnej nazwy tego podmiotu, ale chodzi o grupę ArcelorMittal Poland, do której należy Koksownia Zdzieszowice oraz Koksownia Przyjaźń, należąca do JSW.

- Uważamy, że my jako polskie firmy również nie powinniśmy być objęci wspomnianą daniną. Prosimy o korektę zapisów proponowanej ustawy w takim stopniu, aby nie obejmować nimi podmiotów, które nie miały dostępu do złóż surowców energetycznych, a tym samym nie były beneficjantami powstałego szoku cenowego na rynku surowców energetycznych, jak też energii elektrycznej - napisali związkowcy.

W piśmie wskazano, że Koksownia Częstochowa Nowa od początku pandemii odnotowuje stały spadek rentowności. Jeszcze w roku 2021 rentowność sprzedaży wynosiła ok. 7 proc. (przy inflacji 5,1 proc.), a roku 2022 rentowność spadła do ok. 4 proc. (przy wzroście inflacji do 14 proc.). a w pierwszej połowie 2023 r. rentowność wynosi 0 proc., przy wciąż wysokiej inflacji.

- Absolutnie nieuprawnionym jest nazywanie osiągniętej w 2022 r. rentowności na poziomie jedynie 4,0 proc. nadzwyczajnym zyskiem! Co więcej, analiza i porównanie rentowności do inflacji daje jeszcze bardziej dramatyczny obraz. W 2023 r. nasza firma boryka się z kryzysem na rynku stali, co skutkuje brakiem zyskowności w pierwszym półroczu 2023 r. Konieczność zapłaty opłaty solidarnościowej spowoduje głęboką stratę spółki w 2023 r. oraz w 2024 r. (a najpewniej i w 2025) z uwagi na wpływ straty 2023 r. - napisano w liście.

Koksownia Częstochowa Nowa jest producentem koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców zewnętrznych.

Nowe przepisy zakładają, że podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Zgodnie z ustawą nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Mają być one obciążone składką w wysokości 33 proc., a środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.