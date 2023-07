Prywatne stocznie to za mało dla potrzeb Polski. Musimy mieć więcej statków i okrętów

Teza o konieczności odbudowy stoczni w Polsce nie jest precyzyjna. Sanacji wymagają głównie stocznie państwowe, mające tylko 8 proc. udziału w produkcji sprzedanej branży. Cała branża okrętowa rozwija się dzięki prywatnym stoczniom. Pokazujemy to w specjalnym raporcie WNP.PL.

Po upadku państwowych kolosów polski przemysł stoczniowy zrobił krok w tył. Prywatne stocznie nie miały potencjału i kapitału, by wygrywać przetargi na budowy statków. Wiele z nich stało się z musu kooperantami stoczni zagranicznych, budując np. kadłuby i duże sekcje.

W sześć lat między 2015 a 2021 rokiem polska branża okrętowa zwiększyła przychody o 1/4 do kwoty 13,3 mld zł. Wciąż jednak mamy duże problemy z budową w pełni gotowych statków.

Sytuacja geopolityczna dowodzi, jak ważne jest posiadanie przez kraj własnej floty. Tymczasem gros surowców energetycznych Polska transportuje statkami obcych armatorów i podlegających innej administracji.

Odbudowy w Polsce wymagają tylko stocznie państwowe

Krajowy przemysł okrętowy osiąga przychody na relatywnie wysokim poziomie, bijąc historyczne maksimum (2,91 mld euro w 2021 r., szacunki Polskiego Forum Technologii Morskich; według GUS-u, stosującego inne kryteria, było to 6,93 mld zł, tj. ok. 1,6 mld euro). Wartościowo są one o prawie połowę wyższe (liczone w euro) niż tuż przed ostatecznym zakończeniem produkcji trzech wielkich stoczni państwowych: Gdańsk, Gdynia i Szczecin (lata 2008-2009). Za szczytowy okres rozwoju branży w Polsce uważa się niemal powszechnie lata 90. W zapomnienie poszło, że stocznie w końcu żywota notowały od 400 do 600 mln złotych strat rocznie.

Upadek potentatów był wielką tragedią społeczną i gospodarczą. Także traumą, bo trzeba było przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy wśród top 10 największych producentów na świecie. To ona do dziś niesie hasło: trzeba odbudować stocznie! Tak się zakorzeniło twierdzenie, że - jak powiedział publicznie prezes jednej ze stoczni - „dla banków biznes stoczniowy jest nadal ryzykowny” i dlatego żądają one albo wyższego zabezpieczenia kredytu, albo wyższego oprocentowania niż rynkowe.

Sama teza o konieczności odbudowy stoczni jest tylko częściowo oparta na prawdzie. Odbudowy, a właściwie sanacji wymagają głównie stocznie państwowe. O ich obecnej roli świadczy to, że mają tylko 8 proc. udziału w produkcji sprzedanej branży, choć np. odgrywają ważną rolę w produkcji specjalnej.

W istocie branża okrętowa w Polsce rozwija się dzięki prywatnym stoczniom produkcyjnym i remontowym. Powstały one w dużej mierze „na gruzach” trzech wielkich stoczni państwowych. Zmieniły jednak radykalnie profil działalności. Zarówno z powodu gwałtownego spadku zamówień polskich armatorów i instytucji (polskie stocznie żyją więc głównie z eksportu podwykonawczego i usług remontowych), jak i zmian w globalnym przemyśle okrętowym.

Azjatyckie stocznie zdominowały światową produkcję

W połowie czerwca odbyło się walne zgromadzenie SEA Europe (pełna nazwa: The Shipyards’ & Maritime Equipment Association of Europe). Ciało to grupuje organizacje przedsiębiorców przemysłu okrętowego z 13 krajów Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Turcji. Oprócz wyboru prezesa (został nim ponownie René H. Berkvens, były prezes holenderskiej grupy stoczniowej Damen) delegacji ponownie przyjęli także stary cel: trzeba lobbować za tym, by Unia Europejska stworzyła akt prawny mający chronić europejski przemysł okrętowy. Podobne akty chroniące tę branżę ma kilka krajów, w tym od roku Stany Zjednoczone („Jones Act”).

„Europejski przemysł okrętowy (…) potrzebuje sektorowego potraktowania. To właśnie niezwykle naiwne i w rzeczywistości zgubne dla wielu obszarów gospodarki horyzontalne podejście do niej, które dominowało do niedawna, doprowadziło do utraty przez Europę całych sektorów produkcji kluczowych dla naszego bezpieczeństwa na rzecz Chin, w tym m.in. produkcji półprzewodników, wyrobów farmaceutycznych i medycznych i innych, o czym mogliśmy przekonać się w czasie pandemii COVID-19. Dotyczy to również dużej części przemysłu stoczniowego” - stwierdziło w dokumencie końcowym po walnym posiedzeniu SeaEurope.

- Z takim apelem stowarzyszenie występowało m.in. do Komisji Europejskiej od wielu lat - mówi uczestniczący w walnym zgromadzeniu Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor biura zarządu Związku Pracodawców Forum Okrętowego w Polsce. - Bez echa, pomimo tego, że sytuacja dużej części przemysłu okrętowego w Europie pogarsza się z powodu nieuczciwej konkurencji.

W czerwcu pobity został rekord dostaw nowych kontenerowców na rynek. Armatorzy i właściciele (np. firmy leasingowe) odebrali 22 statki o łącznej zdolności przewozowej prawie 300 000 TEU (kontener 20-stopowy) - informuje firma analityczna Alphaliner. Rekordowy wolumen dostaw kontenerowców w czerwcu będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach. O ich skali świadczy to, że zamówione statki będą mogły przewieźć 7,6 mln TEU, co jest równowartością 28 proc. obecnej floty światowej.

Utrzymuje się też wysoki popyt na gazowce przewożące LNG, stocznie nie przyjmują nowych zamówień wcześniej niż po 2025 r. Inna firma analityczna, ClarksonResearch, szacuje, że zamówiono 330 zbiornikowców LNG, co odpowiada ok. 51 proc. zdolności przewozowej obecnej floty.

Niestety z tego boomu korzystają nieliczne stocznie, bowiem zamówienia są rozłożone bardzo niesymetrycznie regionalnie. Około 94 proc. światowej produkcji statków cywilnych (liczonej w CGT - jednostce miary uwzględniającej pracochłonność) przypada na stocznie trzech krajów: Chin (44 proc. udziału w 2020 r. według UNCTAD), Korei Południowej (32 proc.) i Japonii (18 proc.).

Po pierwszych pięciu miesiącach br. chińskie stocznie miały ponad 48 proc. udziału w globalnej produkcji (liczonej w CGT) oraz prawie 52 proc. udziału w portfelu zamówień i odnotowały ich wzrost o 49,5 proc. (dane Chińskiego Stowarzyszenia Narodowego Przemysłu Stoczniowego). Według ClarksonResearch w końcu kwietnia stocznie południowokoreańskie miały ok. 35 proc. (38,45 mln CGT) udziału w światowym portfelu. Na stocznie japońskie przypadało ok. 11 proc. (liczonych w CGT).

Europejskie specjalizacje stoczniowe w cieniu azjatyckich

Europejski sektor „technologii morskich” (jak określa to SeaEurope) liczy ok. 300 stoczni i ponad 28 000 producentów sprzętu morskiego i dostawców technologii. Po niemal całkowitej utracie na rzecz Azji produkcji tankowców, masowców, kontenerowców, a od niedawna - gazowców i częściowo jednostek dla budownictwa morskiego (offshore), stocznie europejskie mają ok. 4-5-procentowy udział w globalnej produkcji liczonej w CGT. Jest on większy w ujęciu wartościowym z dwóch powodów.

Po pierwsze europejskie stocznie nadal wiodą prym w budowie „złożonych” statków, przede wszystkim wycieczkowców i dużych promów, w których dużą wartością jest wyposażenie wnętrz pasażerskich, często luksusowych. Po drugie są światowym liderem w produkcji wielu kluczowych podzespołów i mechanizmów, systemów i technologii morskich, w tym produktów zaawansowanych technologicznie.

W 2019 r. wartość produkcji stoczni i ich kooperantów z krajów członkowskich SeaEurope wyniosła 114,8 mld euro, co stanowi 23,8 proc. światowej wartości produkcji technologii morskich (482,5 mld euro). Zakłady te, często funkcjonujące w odległych od morza miejscach, zatrudniały ok. 660 tys. pracowników.

A dlaczego właściwie Azjaci zdobyli dominują pozycję w globalnym przemyśle okrętowym? To jedna z ujemnych cech globalizacji produkcji. Poszukiwanie przez armatorów zachodnich najtańszej oferty zakupu statków, która była możliwa przez rosnącą skalę produkcji, ale i państwowe preferencje dla inwestorów i producentów oraz dotowanie produkcji - taką drogą szedł wpierw przemysł okrętowy w Japonii, później w Korei Południowej, od ponad 20 lat w Chinach.

- Europejski przemysł stoczniowy nadal jest wystawiony na tego typu nieuczciwą konkurencję - podkreśla dyrektor Karaśkiewicz. - Jeszcze w połowie lat 90. miał 45-procentowy udział w światowej produkcji, liczonej w CGT.

Przypomina, że w UE obowiązują przepisy dotyczące ochrony wolnej konkurencji. Wśród niektórych praktyk zakazane jest subsydiowanie publiczne przedsiębiorstw lub rekompensowanie im strat. Złamanie tych przepisów było głównym powodem utraty płynności (już traconej właśnie z powodu agresywnej polityki krajów azjatyckich) i likwidacji w latach 2008-2009 trzech największych stoczni w Polsce: Gdańskiej, Północnej i Szczecińskiej.

- Tymczasem nasi konkurencji w Azji nie mają takich ograniczeń - wyjaśnia dyrektor Karaśkiewicz. - Dofinansowują stocznie wprost lub pośrednio, np. dotując producentów energii elektrycznej albo stali. Robią tak od lat i albo trudno im to udowodnić, albo lekceważą skargi unijne.

Karaśkiewicz podaje też dane z analizy przeprowadzonej przez podobną do ZPFO organizacji niemieckiej (Verband für Schiffbau Und Meerestechnik). Ustaliła ona, że w 2021 r. koszty pracy w Chinach wzrosły w porównaniu z 2008 r. czterokrotnie. Wzrosły także koszty materiałowe produkcji stoczniowej, choćby z powodu inflacji. Natomiast w 2021 r. chińskie stocznie oferowały ceny kontraktowe na niektóre typy statków nawet o 30 proc. niższe niż 15 lat temu. - Takich cudów w ekonomii nie ma - podsumowuje dyrektor.

Uproszczeniem byłoby jednak twierdzenie, że źródłem sukcesów azjatyckich stoczni jest wyłącznie „brudna” walka konkurencyjna. Doskonalą one technologię, organizację i ofertę, korzystając z własnego i importowanego know-how. Charakterystyczne jest, że już w 2013 roku Chińczycy rozpoczęli realizację scenariusza wejścia na rynek budowy wycieczkowców, a w 2016 r. władze Chin wytyczyły program („Made in China 2025”) zakładający m.in. przejęcie ich budowy od Europy. Z pomocą włoskiej stoczniowej grupy Fincantieri w listopadzie 2020 r. zwodowali kadłub pierwszego wycieczkowca (Adora Magic City), dwa lata później w pełni go wyposażyli, do użytkowania wprowadzili w br. Budują już kolejny wycieczkowiec, całkowicie w oparciu o własny projekt.

Fakty i mity o kondycji polskich stoczni. W tle jest polityka

Obraz polskich stoczni w głębi kraju jest na ogół gorzej niż zły. Do publicznej wiadomości przebijają się albo opinie niektórych polityków, że trzeba reaktywować branżę, albo negatywne wydarzenia i informacje.

Jak np. te przedstawione w najnowszym badaniu NIK (publikacja z 31 maja br. objęła: Grupę Przemysłową Baltic, PGZ Stocznię Wojenną, Stocznię Szczecińską Wulkan, MSR Stocznię Gryfia) z takimi konkluzjami: „Brak strategii dla przemysłu stoczniowego, która mogłaby umożliwić trwałą rentowność stoczni, brak stałego finansowania oraz zła sytuacja finansowa stoczni świadczą o złym nadzorze Skarbu Państwa nad spółkami stoczniowymi. Dwie spółki były nierentowne w całym kontrolowanym okresie (2019-2021), a kolejna odnotowywała straty netto począwszy od 2020 r. (…) Skumulowane straty stoczni objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi grup kapitałowych kontrolowanych spółek Skarbu Państwa (…) wyniosły łącznie 1,2 mld złotych”.

- To są fakty o jednym, mniejszym obliczu branży, bo kontrolowane były stocznie państwowe mające 8 proc. udziału w jej produkcji sprzedanej - stwierdza Ireneusz Karaśkiewicz. - Tymczasem z drugiej strony jest duża grupa prywatnych stoczni, wiele z nich świetnie funkcjonuje.

Jerzy Czuczman, honorowy członek Polskiego Forum Technologii Morskich oraz jej prezes do czasu przejścia na emeryturę, szacuje, że w 2021 r. (ostatnie dostępne szacunki) branża okrętowa uzyskała 13,3 mld zł przychodów, prawie o 1/4 więcej niż w 2015 r. Szacunki obejmują sprzedaż stoczni produkcyjnych (miały 12 proc. udziału w łącznej sprzedaży branży), remontowych (10 proc.) oraz kooperantów (78 proc.). Tylko w latach 2015-21 zatrudnienie wzrosło o 15 proc. (do 36 tys.), a liczba spółek handlowych z 709 do 1275. Jednym słowem - rozwój, pomimo okresu pandemii COVID-19.

Według Centrum Techniki Okrętowej przemysł stoczniowy w Polsce skupia się obecnie przede wszystkim na budowie kadłubów, bloków, sekcji i nadbudówek, najczęściej w dużym stopniu wyposażonych. Są one przekazywane do stoczni europejskich, które kończą proces produkcji i oddają armatorom gotowy statek. W kraju powstaje niewiele całkowicie gotowych jednostek, które ujmowane są w statystykach na konto naszych stoczni.

„Z tych powodów produkcja stoczniowa w Polsce wymyka się tradycyjnej statystyce, koncentrującej się na produkcji całych, w pełni wyposażonych statków morskich” - stwierdza CTO.

To jedna z przyczyn sytuacji, w której dane GUS-u opisują branżę w nieco inny sposób niż np. PFTM. Obejmują produkcję kadłubów statków, ale i jachtów pełnomorskich oraz remonty statków i jachtów. Tak liczone przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw zatrudniających ponad 10 osób z grupy 30.1 (produkcja statków i łodzi według PKD 2007) wyniosły 6,93 mld zł (w tym ok. 2 mld zł przypadło na jachty), w porównaniu z 5,97 mld zł w 2020 r. i 5,16 mld zł w 2019 r. Tak czy inaczej dane te także wskazują na rozwój branży.

Do czego można się więc przyczepić? Skromna nadal jest produkcja gotowych statków, w pełni wyposażonych. Rok 2021 był i tak niezły, bowiem zamawiający odebrali 10 jednostek, podczas gdy rok wcześniej i w 2019 r. po trzy. Ale w 2022 r. produkcja w pełni wyposażonych statków w Polsce znów spadła, oddano inwestorom tylko trzy jednostki. Do ośmiu skurczył się portfel zamówień na statki, a przez cały 2022 rok podpisano tylko jeden kontrakt (dane CTO). Dla porównania, w 2005 r. nasze stocznie sprzedały 25 statków, w 2000 r. - 34 (dane GUS-u).

A dlaczego tak zmienił się profil branży? Po upadku trzech kolosów polski przemysł zrobił krok w tył. Prywatne stocznie nie miały potencjału i kapitału, by wygrywać przetargi na budowy statków. Wiele z nich stało się z musu kooperantami stoczni zagranicznych, budując np. kadłuby i duże sekcje. Jest jednak wyjątek, o czym poniżej.

Nasze stocznie mało produkują statków także dlatego, że słaby jest polski sektor żeglugi oceanicznej. Standardem na świecie jest, że armatorzy i marynarka wojenna zamawiają statki w krajowych stoczniach. Ta zasada - popieraj produkt krajowy - nie działała u nas do czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Dwaj polscy armatorzy statków towarowych (PŻM, PLO) stali się swoim echem sprzed lat. Ten pierwszy kupował statki w Chinach, bo… były tańsze. Polska nie potrzebuje już dużych statków rybackich, gdyż łowiska oceaniczne są przydzielone sąsiadującym z nimi państwom, a ryby morskie głównie importujemy. Nasza Marynarka Wojenna dopiero od niedawna ukonkretniła plany modernizacji. I to stało się ważnym impulsem dla części branży.

Nadal natomiast ważnym segmentem branży okrętowej są remonty statków, poprawiające jej statystyki. Na przykład w 2020 r. w polskich stoczniach wyremontowano 444 jednostki o łącznej pojemności brutto (GT) 824,5 tys., rok później 455 (wartości 310,8 mln dol.).

Dlaczego natomiast państwowe stocznie niemal permanentnie ponoszą od lat straty (jedynie Stocznia Gryfia notuje zyski od 2021 r.)? Niemal wszędzie państwowe stocznie z „natury rzeczy” i z różnych powodów są znacznie mniej efektywne niż prywatne. W Polsce jednym z obciążeń dla nich jest słaba kondycja finansowa, bowiem ciążą na nich stare długi. Zlecano im budowę nowych jednostek, choć przeważnie nie miały możliwości technicznych, a więc i szans zbilansowania kosztów i przychodów.

Symboliczne są losy budowy korwety Gawron, rozpoczętej w 2001 r., którą zakończono po 14 latach, zmieniając nazwę (na Ślązak) i przeznaczenie. Innym przykładem jest wybór Stoczni Szczecińskiej (bez zaplecza) do zaprojektowania i budowy promów dla PŻB. W czerwcu 2017 r. z hucznym udziałem polityków położono stępkę pod pierwszy prom. Niszczała, aż jako złom po 2 złote za kilo została pocięta na początku 2022 r. Do wielkiego problemu w państwowych stoczniach urósł też zły dobór kadr menedżerskich i szybka ich rotacja.

- Przemysł okrętowy to trudny biznes i często nisko rentowny, nie wybacza więc nawet drobnych błędów - dodaje dyrektor Karaśkiewicz.

Lider jest jeden, ale za mało jest pretendentów

Największym graczem w polskiej branży jest grupa kapitałowa Remontowa Holding, która skupia 26 firm i zatrudnia 3,5 tys. pracowników. W ostatnich latach miała od 22 proc. (2017 r.) do 13 proc. (2021 r., dane PRTM) w łącznej sprzedaży branży okrętowej, która oscyluje w zależności od koniunktury w okolicach 2 mld zł rocznie.

W strukturze tej grupy jest Remontowa Shipbuilding (w 2021 r. 52,9 mln zł zysku netto), jeden z nielicznych w kraju producentów statków (offshore, promów pasażersko-samochodowych, jednostek specjalistycznych). To ona profesjonalnie przejęła kontrakt budowy trzech promów państwowej spółki Promy Polskie, ratując realizację programu Batory. Budowa pierwszego promu trwa, a 27 marca br. RS rozpoczęła cięcie blach pod budowę drugiego.

Ta stocznia - jako lider konsorcjum z udziałem PGZ Stocznia Wojenna i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej - buduje dla Marynarki Wojennej czwarty niszczyciel min typu Kormoran II. Pierwsze zostały oddane w terminie i zakładanym budżecie, co nie jest normą nawet w stoczniach zachodnich. A w końcu kwietnia br. w RS pocięto stal na pierwszy z serii dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (Signac Intelligence), inicjując program Delfin polskiej MW. Tu rolę głównego wykonawcy pełni szwedzka spółka Saab Kockums.

Stocznia Remontowa potwierdziła niedawno gotowość do udziału w transformacji energetycznej, tj. możliwość budowania nowoczesnych, ekologicznych jednostek dla potrzeb energetyki offshore.

W grupie Remontowa Holding jest też m.in. niekwestionowany w kraju i UE lider w branży remontów i przebudów statków oraz platform - Remontowa Shiprepair Yard. W 2022 r. według ClarksonReaserch zajęła I miejsce w Europie pod względem liczby przeprowadzonych remontów statków (220). W holdingu jest także jedno z największych okrętowych biur projektowych w Europie - Remontowa Marine Design & Consulting. Własne takie biuro pozwala grupie optymalizować koszty i uzyskać korzystniejszą marżę zysku.

W gronie liderów jest też stocznia Crist, działająca na terenie byłej Stoczni Gdynia. Ma inny profil produkcji niż stocznie Remontowa Holding, bowiem jest podwykonawcą stoczni zagranicznych, kilkukrotnie otrzymywała nagrodę za aktywność eksportową na rynku francuskim. Produkuje bloki i konstrukcje stalowe, ale także kompletne jednostki dla energetyki morskiej, statki rybackie i małe promy z napędem hybrydowym.

Oznaką stabilnej sytuacji polskiego przemysłu okrętowego są również bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez inne przedsiębiorstwa i zakłady, jak: Stocznia Remontowa Nauta (11,8 mln zł zysku netto w 2021 r.) czy Stocznia Wisła (11,3 mln zł). Morska Stocznia Remontowa Gryfia również osiągnęła w 2021 roku dobry wynik netto - 24,6 mln zł, ale w wyniku restrukturyzacji i sprzedaży majątku zlikwidowanego oddziału spółki w Świnoujściu.

Na podkreślenie zasługuje rola poddostawców dla przemysłu okrętowego. W czasach PRL, czyli w gospodarce ograniczonej brakiem dewiz, wypełniali wszystkie potrzeby, od produkcji silników i agregatów prądotwórczych (H. Ciegielski), śrub napędowych (Zamech), maszyn sterowych i wałów napędowych (Hydroster), stali (Huta Częstochowa), po meble okrętowe (Famos). Wielu z tych zakładów już nie ma lub przebranżowiły się, ale dużo działa - przykładowo Towimor, producent urządzeń pokładowych (wciągarki, bomy przeładunkowe), jak i od niedawna różnych produktów dla sektora offshore.

I jest jeszcze jedna perła tej branży. Trójmiasto jest postrzegane jako stoczniowa „Dolina Biur Projektowych”, a z pewnością jako jedno z głównych takich centrów w Europie. Polskich i globalnych producentów jest łącznie ok. 40 takich biur, pracuje w nich blisko 3000 inżynierów.

Perspektywy dobre, może nawet bardzo dobre, ale…

Wojna na Ukrainie przyspieszyła decyzje Marynarki Wojennej RP o modernizacji floty. Sytuacja geopolityczna unaoczniła, jak ważna jest własna produkcja okrętów. Podobnie inne kraje morskie NATO wyciągają wnioski z możliwego innego zakłócenia - perturbacji na Morzu Chińskim i odcięcia świata od dostaw statków handlowych z krajów Dalekiego Wschodu. Efektem jest więcej zleceń dla branży stoczniowej.

Obiecujące perspektywy dla niej w Polsce są też w segmencie usług remontów statków. Nowym impulsem są rosnące wymagania (UE, IMO) zmniejszenia przez nie emisji spalin. Na świecie pływa ok. 100 tys. statków, z czego 3/4 liczy ponad 15 lat. Część prac, takich jak modyfikacja układów napędowych, poprawa parametrów hydrodynamicznych, montaż drugiego silnika na LNG lub paliwa bio, ma szansę trafić do polskich stoczni. W przyszłości będą to też zapewne prace wymiany silników nowej generacji na te w pełni zeroemisyjne.

Jednak nieprawdą jest też, że sytuacja w polskiej branży okrętowej stała się całkiem klarowna i perspektywiczna. Stocznie wystawione są na fluktuacje - cykli produkcyjnych, kursów walut, oczywistego popytu i podaży. Zdarza się, że pewne kontrakty okazują się nierentowne.

Jest jeszcze inny aspekt. Sytuacja geopolityczna dowodzi, jak ważne jest posiadanie przez kraj własnej floty. Tymczasem gros surowców energetycznych Polska transportuje statkami obcych armatorów i podlegających innej administracji. To niesie wielkie zagrożenia. Niestety, oficjalnie nie słychać o programach reaktywacji polskich armatorów.

Pomocna byłaby niewątpliwie zmiana sektorowej polityki UE wobec przemysłu stoczniowego. Efektem byłby np. zakup tańszych statków europejskich przez kraje członkowskie. Niestety i w tej materii na razie nic się nie zmienia.