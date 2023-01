Przecena magazynów bije w zysk Stalprofilu

Stalprofil przedstawił szacunkowe, wybrane, jednostkowe wyniki finansowe ostatniego kwartału 2022 roku. Wynika z nich, że był to dla spółki bardzo trudny kwartał. Mocne obniżenie zysków wynikało z przeceny magazynów – ceny stali były w grudniu o połowę niższe niż wiosną.

Stalprofil podał, że obserwowany w ostatnim kwartale roku „spadek popytu, poparty niską skłonnością do gromadzenia zapasów ze strony dystrybutorów i konsumentów stali, był główną przyczyną spadku cen wyrobów hutniczych. Na koniec grudnia 2022 r. ceny większości wyrobów hutniczych były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, notując jednocześnie około 50 proc. spadek w porównaniu ze szczytem cenowym, który miał miejsce na rynku stali w marcu 2022 roku”.

W ostatnim kwartale 2022 roku Stalprofil osiągnął przychody na poziomie 294,315 mln złotych, co oznacza spadek rok do roku o 12 proc. Zysk brutto na sprzedaży niemal zniknął. Spadek wyniósł 99 proc., a kwota to 414 000 złotych. Wyniki EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) był już ujemny. Przy spadku o 124 proc. strata wyniosła 8,329 mln zł.

Podobnie duży spadek zaliczył wynik netto (spadek o 122 proc.). Strata na tym poziomie wyniosła 5,915 mln zł, co według komunikatu Stalprofilu było wynikiem spadku rynkowych cen stali. Korekta wynikająca z aktualizacji „wartości zapasów wyrobów hutniczych (towarów) do ich bieżącej wartości rynkowej” to 13,199 mln zł.

Wyniki całego roku są znacznie lepsze. Co prawda zyski są niższe niż przed rokiem, ale są „nad kreską”. Według wstępnych wyników przychody wzrosły o jedną piątą, sięgając 1,248 mld złotych. Zysk brutto spadł o 27 proc., do 131,484 mln zł, zysk EBITDA o 40 proc., do 81,2236 mln zł, a zysk netto o 39 proc., do 64,903 mln zł.

„Pozytywny trend widoczny w jawnym zużyciu stali w 2021 r. zakończył się w drugim kwartale 2022 r., przede wszystkim ze względu na skutki wojny na Ukrainie, słabe perspektywy popytu oraz poważne wzrosty cen energii i kosztów produkcji, dotykające producentów i konsumentów stali. Rynek stali odczuł także regres w inwestycjach infrastrukturalnych, które na koniec 2022 roku w widoczny sposób wyhamowały” - wyjaśnia Stalprofil w komunikacie.