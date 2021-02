Przełomowy rok ArcelorMittal

ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za rok 2020. Spółka zanotowała kilkunastoprocentowe spadki wolumenu dostaw i wartości sprzedaży. Firmie udało się jednak zmniejszyć straty i zredukować zadłużenie.

Neutralność klimatyczna wymaga wspierających ją przepisów

ArcelorMittal chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050, zwraca jednak uwagę na konieczność wsparcia w postaci odpowiednich przepisów, które są kluczowe dla dekarbonizacji przemysłu stalowego. Trwają prace nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym pierwsze projekty Smart Carbon Grupy (Carbalyst), w oparciu o który produkcja w Gandawie w Belgii ruszy w 2022 oraz pierwszy projekt redukcji rudy żelaza przy użyciu wodoru w Hamburgu w Niemczech. Jego uruchomienie planowane jest na lata 2023-2025.Czytaj także: Nowy sposób na rozbrojenie gazów wielkopiecowych - W roku 2020 można było dostrzec przyspieszenie w kierunku dekarbonizacji gospodarki światowej. Zidentyfikowaliśmy dwie główne ścieżki, które umożliwią nam realizację naszego celu - neutralności klimatycznej do roku 2050. Obydwie technologie oparte są wykorzystaniu czystej energii – jedna wykorzystuje biomasę/bioenergię w wychwytywaniu i przechowywaniu CO2, a druga - zieloną energię umożliwiającą wykorzystanie wodoru w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza. Będziemy kontynuować testy i projekty pilotażowe w zakresie tych dwóch technologii, opowiadając się jednocześnie za koniecznością wprowadzenia odpowiednich regulacji, bo to one są niezbędne do komercyjnego zastosowania tych dwóch technologii w dłuższej perspektywie – powiedział Lakshmi N. Mittal.