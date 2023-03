Przeregulowanie i chaos na rynku energii w Unii są bardzo niepokojące

Konieczna jest szybka przebudowa modelu rynku energii, który w czasie kryzysu okazał się nieefektywny. Zależy nam, by firmy energochłonne w Polsce nie odstawały kosztami energii od konkurentów w innych krajach UE – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland.

Ceny różnych nośników energii wzrosły w zeszłym roku od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Nie da się ich przełożyć na ceny wyrobów stalowych, które są dyktowane przez rynek – mówi Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek zarządu ArcelorMittal Poland.

Dekarbonizacja wymuszana na przemyśle oznacza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na "nieuwęgloną" energię elektryczną - przy braku możliwości jego harmonijnego zaspokojenia.

Jaki udział stanowią koszty wszystkich nośników energii w kosztach ogółem państwa działalności? O ile wzrosły w ostatnich 12 miesiącach i czy przełożyły się ceny produktów ArcelorMittal Poland?

- Koszty zakupu energii w naszej firmie - z uwzględnieniem takich nośników energii jak gaz ziemny, gaz koksowniczy, węgiel i koks - przekraczają ogólnie przyjęte wskaźniki energochłonności liczone czy to w stosunku do kosztów ogółem, czy też względem wartości dodanej brutto. Z uwagi na dużą zmienność na rynku energii i paliw, a także na rynku stali, wskaźniki te również charakteryzują się sporą zmiennością. Ceny różnych nośników energii wzrosły w zeszłym roku od kilkudziesięciu do kilkuset procent.

Nie da się ich jednak przełożyć na ceny wyrobów stalowych, ponieważ te są dyktowane przez rynek. Wymuszona redukcja innych kosztów działalności, z racji specyfiki zakładów, nie stwarza zbyt wielkiego potencjału na zrekompensowanie tak dużego skoku cen energii. Aby ograniczyć straty, podobnie jak wielu innych producentów europejskich, zdecydowaliśmy się wstrzymać pracę niektórych instalacji i ograniczyć produkcję.

Prognoza w tym roku możliwy jest lekki spadek cen energii - ze stabilizacją w drugiej części roku

Jak ceny energii zmienią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

- Trudno powiedzieć dokładnie, ale zakładamy raczej lekki spadek - ze stabilizacją w drugiej części roku.

Jak staracie się zmniejszyć ryzyko podobnego oddziaływania ewentualnego wzrostu cen energii w przyszłości?

- Prowadzimy na bieżąco działania, zmierzające do ograniczenia konsumpcji energii i zmniejszenia energochłonności. Jest to jednakże proces wymagający czasu. Chcemy również inwestować we własne źródła OZE.

Co wstrzymuje większe inwestycje w energię odnawialną i modernizację energetyczną w Polsce? Między innymi stosunkowo niski udział kosztów energii w całości kosztów; bariery biurokratyczne związane z instalacją i podłączeniem własnego OZE czy oczekiwanie na środki publiczne?

- Uważamy, że to kombinacja wszystkich tych czynników, ale przede wszystkim brak strategii transformacji sektora energii i energochłonnych sektorów przemysłu.

