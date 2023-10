Przetasowania w miedziowej czołówce. Gigant traci pierwszą pozycję

Tylko 966 tys. ton miedzi wyprodukował w pierwszych trzech kwartałach tego roku wciąż największy na świecie producent tego metalu, chilijski Codelco. Wszystko wskazuje na to, że potentat spadnie na drugie miejsce wśród dostawców miedzi. Firma boryka się z ogromnymi problemami.

Codelco wyprodukuje najmniej miedzi w tym stuleciu.

Problemem spółki są szybko rosnące koszty i zadłużenie.

Najpewniej już w 2023 roku Codelco może stracić palmę pierwszeństwa wśród największych producentów miedzi.

Codelco to najważniejszy na świecie producent miedzi rodzimej. Koncern jest kontrolowany przez państwo. Ostatnie lata są jednak dla firmy coraz trudniejsze. Co gorsza, nic nie zapowiada poprawy sytuacji.

Coraz większe problemy z produkcją miedzi i ze złożami

Uśredniając kwartalną produkcję do 322 tys. ton, jeśli w ostatnich trzech miesiącach tego roku nie wydarzy się cud, to produkcja miedzi przez Codelco na koniec 2023 r. spadnie poniżej 1,3 mln ton (to nieco ponad dwa razy więcej niż polski KGHM). Oznacza to, że nie uda się spełnić prognoz z sierpnia. Wówczas spółka zakładała produkcję w obecnym roku na poziomie 1,31-1,35 mln ton.

Może się więc okazać, że na koniec roku produkcja miedzi przez Codelco będzie niższa niż największego koncernu górniczego na świecie (tzw. koncern multisurowcowy), australijskiego BHP.

To niejedyny problem koncernu Codelco, choć ten to bardziej kwestia prestiżu. Spadek produkcji w omawianym okresie rok do roku o 9 proc. to jedno, a drugie to jednocześnie lawinowo rosnące koszty. Osiągnęły one poziom 2,04 dol. za funt miedzi, czyli były wyższe aż o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

Jak na spółkę produkującą miedź głównie w odkrywkach – choć zarazem często na dużych wysokościach i w trudnych lokalizacjach – wzrost kosztów produkcji jest znaczący.

Rosnące koszty to efekt mniejszego wydobycia przy wzroście nakładów. Żadna z czołowych kopalń koncernu, poza kopalnią Gabriela Mistral, nie zbliży się do ubiegłorocznego poziomu produkcji. Wszystko przemawia za tym, że 2023 rok pod względem wydobycia będzie najgorszym w obecnym stuleciu.

Rośnie zadłużenie firmy, a inwestycje są kosztowniejsze niż zakładano

Zresztą już wstępne dane dotyczące zysków mówią, że te będą także na niskim poziomie. Po trzech kwartałach zysk brutto spółki był mniejszy niż przed rokiem aż o 65 proc. i sięgnął bardzo skromnych 917 mln dolarów.

Zauważyli to specjaliści oceniający wiarygodność kredytową spółki. Ta już latem została obniżona.

Fatalnie wyglądają bowiem perspektywy firmy. Chilijskie Centrum Studiów nad Miedzią i Górnictwem pod koniec lata ostrzegło, że Codelco ma problem z długiem. Według analityków Centrum obecny dług wynoszący 19 mld dol. wzrośnie do 30 mld dol. w 2027 roku, co naraża Codelco na ryzyko niewypłacalności.

Wpływowa organizacja branżowa stwierdziła, że produkcja Codelco spadła pomimo zainwestowania 15 miliardów dolarów we flagowe projekty, takie jak trwająca rozbudowa kopalni El Teniente (koszty inwestycji przekroczyły dotychczas o 75 proc. planów) czy zwiększenie produkcji w kopalni Chuquicamata, gdzie deklarowane przekroczenie kosztów wynosi 53 proc.

Specjaliści twierdzą, że obecna sytuacja spółki to splot wielu czynników, w tym mniej wydajnych złóż. Jednak na to nakłada się także polityka rządu, drenującego spółkę z zysków. Nie pomagają żądania pracownicze, dotyczące wynagrodzeń.

Najważniejsza chilijska firma nigdy dotychczas nie stała przed takimi jak obecnie wyzwaniami. Oczywiście sytuację może poprawić skokowy wzrost cen rdzawego metalu, problem w tym, że fundamenty są kruche.