Przez wzmożony popyt sprzedają maszyny, które jeszcze nie zeszły z produkcji

Rynek na przestrzeni ostatnich lat rzeczywiście mocno się zmienił. Natomiast obrabiarki są niezmiennie potrzebne w wielu różnych branżach. Począwszy od niewielkich firm usługowych po potentatów z branży automotive czy firmy z branży wydobywczej. Zawsze podchodzimy indywidualnie do każdego z naszych klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o małą rodzinną firmę czy też o hegemona danej branży - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogdan Chłodek, wiceprezes spółki Machine Tools International (MTI).

Trzeba też zaznaczyć, że na początku pandemii nikt nie wiedział, co robić i jak się zachować, gdyż była to sytuacja, z którą wcześniej się nie zetknęliśmy. Część pracy trzeba było wykonywać zdalnie. Oczywiście funkcjonowaliśmy w reżimie i profilaktyce antycovidowej. Na początku pandemii był czas, kiedy prawie nie było zgłoszeń serwisowych, wiele firm "stanęło". Na szczęście później rynek zaczął się odbudowywać.- Widać znaczące ożywienie na rynkach. Widzę to także po sobie i moich współpracownikach, że przychodzimy do pracy rano i często kończymy dopiero wieczorem. Jest teraz mnóstwo wyzwań, skumulowało się wiele tematów do rozwiązania. Często spotkanie goni spotkanie. Zapotrzebowanie na maszyny na rynku jest coraz większe. Do tego stopnia, że czasem sprzedawane są maszyny, które jeszcze do nas nie dotarły z produkcji.Ze swej strony staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na oferowane przez nas maszyny. Staramy się cały czas być otwarci. Trzeba przy tym pamiętać, że nie ma na rynku takiej maszyny, która nie mogłaby się zepsuć. Zatem niezwykle ważny jest profesjonalny i szybki serwis.Mamy w MTI doświadczonych pracowników. Kiedy nasz serwisant jedzie do klienta, to po prostu rozwiązuje problem. Dobra i zgrana załoga to podstawa. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na szybką reakcję.- Myślę, że ten rok będzie dla nas udany. Wzrastające zapotrzebowanie na maszyny pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość.- Zawsze wychodziłem z założenia, że automatyzacja jest istotna. Jako technolog znam maszyny, prowadziłem też przed laty szkolenia w zakresie ich obsługi. W MTI pracuję od ponad dwudziestu lat. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie nowinki technologiczne i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku.W Polsce przez wiele ostatnich lat koszty pracownicze były stosunkowo niskie, zatem chętniej zatrudniano ludzi niż inwestowano w automatyzację i robotyzację. Teraz z pewnością zmiany w tym zakresie będą postępować. Chociaż jeszcze nie można mówić, by chęć inwestowania w automatyzację i robotyzację była u nas czymś powszechnym. Roboty wykonują dane zadania systematycznie, w tym samym, powtarzalnym tempie. Zatem jest to kierunek, w którym wielu klientów zapewne będzie chciało w kolejnych latach podążać.- Jako MTI od samego początku byliśmy związani z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Nigdy nie opuszczaliśmy tych targów, również dlatego, że utożsamiamy się ze Śląskiem, a jest to region z ogromnymi tradycjami przemysłowymi.Mamy na Śląsku wielu klientów, stąd TOOLEX zawsze był dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Wiadomo, że nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów z klientami. Takie spotkania są niezwykle istotne, a pandemia koronawirusa zaburzyła dotychczasowe relacje.Zapewne wiele osób jest ciekawych tego, w jaki sposób różnego rodzaju imprezy targowe w Polsce oraz za granicą będą się przedstawiać po pandemii. Oczywiście spotkania w trybie online były w trakcie pandemii koniecznością, ale nic nie zastąpi możliwości bezpośrednich spotkań i rozmów.