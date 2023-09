Przyszłość czołowej kopalni miedzi na świecie pod znakiem zapytania

Spokój w sprawie czołowej kopalni miedzi na świecie Cobre Panama potrwał tylko pół roku. Panamskie organizacje społeczne i ekologiczne wezwały do ogólnokrajowego marszu na parlament, aby zażądać od ustawodawców odrzucenia porozumienia pomiędzy First Quantum Minerals a rządem.

Część organizacji politycznych i społecznych nie chce proponowanego porozumienia w sprawie kopalni Cobre Panama.

Według właściciela zakładu, dalsze podwyższenie podatków oznaczać będzie nieopłacalność produkcji.

Zatrzymanie kopalni oznaczałoby poważne perturbacje na rynku miedzi.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie marca kanadyjska spółka górnicza First Quantum (właściciel kopalni) porozumiała się z rządem Panamy w sprawie ponownego uruchomienia produkcji z kopalni. Ta była nieczynna od lutego po tym, jak władze Panamy oskarżyły spółkę o manipulacje z wagą wyprodukowanej miedzi, a tym samym zaniżanie podatków.

Wydawało się, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu końcowi

Jednak wszystko wskazywało na to, że spór udało się zażegnać. Obie strony w marcu zawarły nową umowę na eksploatację kopalni.

Gwarantuje ona rządowi Panamy minimalny roczny dochód w wysokości 375 milionów dolarów i będzie obowiązywała przez 20 lat z opcją przedłużenia na kolejne 20 lat.

O tym, jak duży to skok, niech świadczy fakt, że w 2021 roku First Quantum zapłacił rządowi Panamy 61 milionów dolarów tantiem, podczas gdy kopalnia Cobre Panama odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3,2 miliarda dolarów.

Teraz powyższa umowa miała zostać zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe Panamy.

Problem w tym, że stała się przedmiotem politycznego sporu. Przeciwko umowie występuje Alianza Pueblo Unido por la Vida (Sojusz Ludu Zjednoczonego na rzecz Życia), czyli kilkadziesiąt organizacji przeciwnych porozumieniu.

Co zarzucają rządowi?

Ekolodzy i pozostałe organizacje twierdzą, że umowa obejmuje koncesje na rzecz zagranicznej firmy, które będą miały wpływ nie tylko na obszar, na którym znajduje się kopalnia Cobre Panama, ale na prawie połowę terytorium kraju. Sama wartość porozumienia określana jest także jako zbyt niska.

Jak na protesty zareaguje parlament? Na razie nie wiadomo.

Przyszłość kopalni jest niepewna, a ryzyko sporu sądowego coraz większe

W ocenie ekspertów rosnące żądania w stosunku do właścicieli kopalni mogą okazać się przysłowiowym strzałem w stopę. Kopalnia może nawet zostać zamknięta.

Zdaniem Kanadyjczyków dalsze podwyższenie podatków w praktyce oznaczałyby, iż produkcja byłaby nieopłacalna, a pracę straciłoby 40 tys. osób pośrednio i bezpośrednio zatrudnionych w Panama Cobre. Byłby to cios dla Panamy, w której kopalnia odpowiada za około 5 proc. PKB.

Wśród pojawiających się skrajnych głosów, są i takie, aby wywłaszczyć First Quantum (posiada 90 proc. udziałów w kopalni, 10 proc. jest własnością Korea Resources).

Jednak to sprowadziłoby na Panamę ryzyko wojny prawnej i wysokich odszkodowań. Całe odkrycie i budowa kopalni była bowiem finansowana przez akcjonariuszy First Quantum. Inwestycje związane z budową kopalni i udostępnieniem złoża szacowane są na ponad trzy miliardy dolarów.

To, co dzieje się w Cobre Panama, uważnie śledzą analitycy i rynki miedzi. Kopalnia jest bowiem dwunastym co do wielkości producentem rdzawego metalu. Jej ubiegłoroczne wydobycie wyniosło niespełna 350,4 tys. ton. To ponad połowa produkcji miedzi naszego KGHM. Przy tym zakład wydobywa miedź dopiero od 2019 roku, jest więc wciąż bardzo perspektywiczny.

Co prawda obecnie, z powodu zawirowań na rynku chińskim, podaż miedzi z popytem jest zrównoważona, a ceny metalu raczej niskie, to jednak wypadnięcie z rynku takiej ilości metalu spowodowałoby skokowy wzrost cen miedzi.