Puszki to nie wszystko. W recyklingu aluminium wiele jest do zrobienia

W puszkach jesteśmy dobrzy, ale w aluminiowej drobnicy już mniej - w niektórych instalacjach odzyskujemy tylko co piątą tonę trafiającego na śmietnik aluminium. Poprawa skuteczności segregacji może pozwolić na zaoszczędzenie energii elektrycznej mogącej wystarczyć na cały rok dla 100 tys. czteroosobowych rodzin.

Fundacja sugeruje upowszechnienie stosowanych już obecnie w części polskich instalacji separatorów wiroprądowych i nieco rzadszych dziś separatorów indukcyjnych, a także wprowadzenie na polski rynek testowanych obecnie w krajach „starej Unii” robotów sortujących. Jacek Wodzisławski wskazuje przy tym, że sortery wyłapują nie tylko aluminium, ale także inne cenne metale, takie jak miedź czy mosiądz.Czytaj także: Hydro i Northvolt wchodzą w recykling elektrycznych aut Zwiększenie poziomu odzysku aluminium z odpadów spalanych jest rozwiązaniem spełniającym założenia gospodarki obiegu zamkniętego nie tylko w przypadku aluminium. Demetalizacja, w tym wydzielenie aluminium z popiołów, jest warunkiem koniecznym do potencjalnego wykorzystania ich przykładowo jako materiału do budowy dróg. Jeśli chodzi zaś o poziomy odzysku aluminium, Fundacja Recal szacuje, że modernizacja systemów waloryzacji popiołów i wzrost efektywności wydzielania aluminium z 30 proc. do poziomu 90 proc. spowoduje w skali kraju wzrost poziomu recyklingu aluminiowych puszek o ok. 2 p.p., a wszystkich alu-opakowań o ok. 3,5 p.p.- Obecnie pracujemy nad warstwą finansową wartości całości modernizacji, ale poniesione nakłady należy traktować nie jako koszt a inwestycję. Realne wydaje się wdrożenie w okresie 3-4 lat, ponieważ instalacje muszą otrzymać czas na opracowanie koncepcji modernizacji oraz ich faktyczne wdrożenie – mówi Jacek Wodzisławski.Według szacunków fundacji Recal wolumen możliwego do odzyskania aluminium to 24-26 tys. ton. Produkcja wtórnego aluminium z odzyskanych surowców jest znacznie tańsza i mniej energochłonna niż w wypadku produkcji tej samej ilości aluminium pierwotnego, wytwarzanego z boksytów. Oszczędności energetyczne z tytułu odzysku ok. 25 tys. ton aluminium wtórnego względem produkcji pierwotnej fundacja Recal szacuje na ok. 475 000 000 kWh/rok.