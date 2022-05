Rafamet powiększa straty

Rafamet zanotował 1,9 mln zł skonsolidowanej straty netto na koniec pierwszego kwartału – wynika ze sprawozdania finansowego spółki. W analogicznym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 0,7 mln zł.

Rafamet w pierwszych trzech miesiącach roku zanotował skonsolidowane przychody w wysokości 27,3 mln zł wobec 21,3 mln zł rok wcześniej. Spółka powiększyła jednak stratę – w pierwszych trzech miesiącach roku sięgnęła ona 1,9 mln zł. Rok wcześniej spółka była na minusie 0,7 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku grupie kapitałowej Rafamet udało się wyjść na niewielki plus – skonsolidowany zysk netto za 2021 rok wyniósł 83 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej Rafamet był na minusie 2,5 mln zł. Przychody grupy wyniosły w 2021 roku 103,2 mln zł w porównaniu ze 110,5 mln zł w 2020 roku.

Rafamet to producent obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych, należacy w tej branży do czołówki przedsiębiorstw działających na rynku globalnym. Jest również dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.

Dwa tygodnie temu firma informowała o podpisaniu dwóch umów z Polskim Taborem Szynowym. Łączna wartość umów to 7,095 mln zł. Na mocy umów Rafamet dostarczy sterowaną tokarkę kołową do obróbki zestawów kołowych oraz sterowaną numerycznie tokarkę kołowo-uchwytową do obróbki zestawów kołowych.