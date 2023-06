Rafamet zlikwidował swoją spółkę w Chinach

Zarząd Rafametu poinformował o zakończeniu likwidacji spółki zależnej Hebei Rafamet Machinery w Chinach. Jak podano, spółka nie osiągnęła celów, jakie przed nią stawiano.

Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet poinformował o zakończeniu czynności proceduralno-prawnych, a tym samym likwidacji spółki zależnej Hebei Rafamet Machinery w Chinach.

Zarząd Rafametu podjął decyzję o wycofaniu się z udziału podmiocie, w związku z nieopłaceniem udziałów i nie uzyskaniem celów, dla których przystąpił do tej inwestycji, między innymi w następstwie Covid-19 oraz wojny w Ukrainie.

Przypomnijmy, że 22 listopada 2017 r. Rafamet i spółka Hebei K.N.T. Technology Development podpisały umowę spółki joint venture pod nazwą Hebei Rafamet Machinery. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 mln juanów, czyli ok. 1,8 mln zł. Każdy z udziałowców objął 50 proc. kapitału zakładowego. Rafamet nie opłacił jednak swojego udziału.

Przedmiotem działalności spółki Hebei Rafamet Machinery jest montaż urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz wyposażenia pomiarowego, produkcja, sprzedaż i usługi posprzedażne, badania i rozwój technologii urządzeń mechanicznych i elektrycznych, doradztwo techniczne, usługi techniczne, a także sprzedaż, wywóz i przywóz wszelkiego rodzaju towarów i technologii.

Rafamet to kolejna polska firma, która wyszła z Chin w ostatnim okresie. W marcu 2023 r. Fasing, polski producent urządzeń dla górnictwa i energetyki, sprzedał wszystkie swoje działy w chińskiej spółce Shandong Liangda Fasing Round Link Chains. Wartość transakcji to ok. 11,7 mln zł.

Fabryka Obrabiarek Rafamet w Kuźni Raciborskiej jest producentem obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych. Udział eksportu w sprzedaży wynosi ok. 70-80 proc. Akcje Rafamet notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.