Rekompensaty dla przemysłu energochłonnego wzrosną czterokrotnie

W lutym do Sejmu powinna trafić nowelizacja ustawy o rekompensatach dla branż energochłonnych, w której ma być uwzględniony m.in. obecny wzrost cen praw do emisji CO2. - Koszty energii to obecnie jeden z podstawowych problemów branży metalurgicznej - powiedzieli przedstawiciele hutnictwa posłom. Oczywiście chodzi o jeden z problemów, które można dość szybko rozwiązać, bo przed branżą konieczność zmiany technologii i wielomiliardowych inwestycji.

Po krótkim okresie wyższego niż u nas wzrostu cen energii na zachodzie UE wróciliśmy do sytuacji, w której energia dla przemysłu w Polsce jest droższa niż w Niemczech.

Przy tak niskomarżowym przemyśle jak stal różnice w cenach energii nie pozwalają funkcjonować na konkurencyjnym rynku.

W horyzoncie 10 lat wartość rekompensat dla branż energochłonnych ma wzrosnąć z 10 mld zł do 46 mld zł.

Rekompensaty to nie nadmiarowa pomoc