Rekordowe półrocze Alumetalu, i to mimo przestojów w branży automotive

Wysoki popyt i rosnące ceny pozwoliły Alumetalowi uzyskać w pierwszym półroczu wyniki na rekordowym poziomie. Spółka podwoiła wolumeny sprzedaży i przychody, a zyski zwiększyła skokowo. Oczywiście to wynik niskiej bazy porównawczej, ale tylko częściowo - warunki rynkowe pozostają bardzo dobre.

Inwestycje w Kętach spadają, a w Nowej Soli rosną

Przemysław Grzybek, dyrektor finansowy Alumetalu, przypomina jednak, że to nie tylko skutek dobrych wyników osiągniętych przez firmę, ale wyjątkowo niskiej bazy porównawczej, bo w pierwszym półroczu ubiegłego roku miał miejsce szczyt pierwszego lockdownu, w którym część odbiorców wstrzymywała pracę zakładów.W pierwszym półroczu zanotowano niższe niż przed rokiem wydatki inwestycyjne, choć i tak pozostają one na wysokim poziomie. Wyniosły 26,1 mln złotych, z czego 5,8 mln złotych stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 20,3 mln zł wydatki rozwojowe. Te ostatnie w pewnej części dotyczyły jeszcze rozbudowy zakładu w Kętach, ale większość (12,4 mln zł) trafiło na rozbudowę wydziału przerobu surowców w Nowej Soli. Zaktualizowane ze względu na wzrost kosztów wydatki inwestycyjne dla tego zadania wyniosą 91 mln zł.W pierwszym półroczu firma kupiła działki i przeprowadziła prace przygotowawcze, zakontraktowała kluczowe maszyny i urządzenia. Udało się także uzyskać pomoc publiczną w postaci zwolnienia z CIT w wysokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych.Czytaj także: Alumetal – w przyszłym roku z nową mocą W lipcu firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, a jeszcze w sierpniu mają ruszyć roboty. Zakończenie projektu przewidziano w ostatnim kwartale przyszłego roku.Według zarządu Alumetalu trzeci i czwarty kwartał powinny być niewiele gorsze od obecnego. Agnieszka Drzyżdżyk zakłada, że marża EBITDA pozostanie powyżej historycznych średnich, choć nie uda się jej utrzymać na tak wysokim poziomie, jak w pierwszym kwartale tego roku.Na przyszłym roku kończy się obecna strategia Alumetalu i spółka pracuje już nad następną. Według zarządu jeszcze zbyt wcześnie na szczegóły, ale nowy dokument ma zostać przedstawiony w przyszłym roku. Na razie wygląda na to, że spółka ma szanse na sięgnięcie celu zakładanego w obecnej - produkcji na poziomie 250 000 ton rocznie.