Rekordowe wyniki CMC, także w Polsce

W zakończonym w sierpniu roku finansowym 2022 hutniczy koncern CMC niemal podwoił swój poprzedni rekord wysokości wyniku EBITDA. W Polsce wartość sprzedaży wzrosła o połowę, ale wynik EBITDA o ponad 133 proc.

W całym roku 2022 wartość sprzedaży CMC Poland wyniosła 1,622 mld dolarów, co stanowi wzrost o 54,5 proc.

Wynik CMC Poland za czwarty kwartał był trzykrotnie wyższy niż średnia kwartalna skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) z poprzednich dziesięciu lat obrotowych.

Trzecia walcownia zapewniła hucie „większą elastyczność operacyjną i handlową, a także wyższe marże”.

W czwartym kwartale roku finansowego 2022, zakończonym 31 sierpnia tego roku europejski oddział CMC, czyli huta w Zawierciu wysłała na rynek 428 000 ton wyrobów stalowych, w tym 177 000 ton stali zbrojeniowej. W całym roku finansowym 2022 wysyłka stali zamknęła się wielkością 1,719 mln ton, czyli była o 103 000 ton większa niż rok wcześniej. Wzrost ten spowodowała niemal w całości stal zbrojeniowa.

Wartość sprzedaży netto wyniosła w czwartym kwartale roku 412,264 mln dolarów, a więc była o 11,9 proc. większa niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę cały roku 2022 wartość sprzedaży wyniosła 1,622 mld dolarów, co stanowi wzrost o 54,5 proc.

Skorygowana EBITDA za czwarty kwartał wyniosła 64,096 mln dolarów, co stanowi spadek o 5,3 proc. W całym roku wyniosła natomiast 346,051 mln dolarów, co oznacza wzrost o 133,4 proc. „Niewielki spadek skorygowanej EBITDA rok do roku nastąpił pomimo zwiększonej marży nad złomem, głównie z powodu niższych wolumenów wysyłek, wyższych kosztów energii i żelazostopów, negatywnego wpływu na przychody sprzedaży wyższych kosztów zapasów oraz wpływu słabnącego złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Zyski pozostały na historycznie wysokim poziomie, ponieważ wynik za czwarty kwartał był trzykrotnie wyższy niż średnia kwartalna skorygowana EBITDA z poprzednich dziesięciu lat obrotowych” - czytamy w komunikacie CMC.

CMC wskazuje przy tym, że w czwartym kwartale średnia cena sprzedaży wzrosła o 125 dolarów za tonę w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, podczas gdy koszt zużytego złomu spadł o 13 dolarów za tonę – „rezultatem był wzrost marży rok do roku w stosunku do złomu o 138 za tonę”.

Polscy producenci stali zbrojeniowej skorzystali na tym, że z rynku zniknęła stal z Rosji i Białorusi

Według komunikatu CMC w czwartym kwartale roku fiskalnego w Europie wciąż rosła aktywność branży budowlanej, ale w branży przemysłowej trwał od kilku miesięcy spadek. Negatywnie na wolumeny sprzedaży wpływała powiązana z ograniczeniem zakupów wyprzedaż w łańcuchach dostaw, będąca następstwem znacznie zwiększonych zakupów tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, co w CMC przypadło na trzeci kwartał roku finansowego 2022. Wówczas wielkość i wartość sprzedaży CMC Poland wyraźnie wzrosła, teraz zaś odwrócenie trendu obniżało wyniki, zwłaszcza w pierwszych dwóch miesiącach kwartału.

Według CMC polscy producenci stali zbrojeniowej skorzystali na tym, że z rynku zniknęła stal z Rosji i Białorusi – import stali zbrojeniowej na nasz rynek zmalał, podczas gdy reszta Unii Europejskiej zanotowała wzrost tego importu z krajów innych niż Rosja i Białoruś.

Negatywnie odbił się na wynikach CMC Poland także znaczny wzrost kosztów energii oraz osłabienie złotówki. Według koncernu ceny energii w Polsce charakteryzowały się mniejszą zmiennością niż w krajach Europy zachodniej.

Wolumeny zamówień w Ameryce Północnej i średnie ceny są na historycznie wysokim poziomie

Według CMC pozytywnie na wynik polskiej huty wpłynęła natomiast niedawna inwestycja w trzecią walcownię, która pozwala lepiej radzić sobie ze zmiennością rynku. Walcownia zapewniła hucie „większą elastyczność operacyjną i handlową, a także wyższe marże poprzez wyeliminowanie sprzedaży kęsów na rzecz wyrobów gotowych”.

Koncern jako całość skończył rok fiskalny 2022 sprzedażą o wartości 7,299 mld dolarów, o 28,7 proc. wyższym niż rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1,554 mld dolarów, co oznacza wzrost o 108,1 proc. Według komunikatu CMC to o około 90 proc. wyższy poziom niż wynosił poprzedni rekord wysokości wyniku EBITDA koncernu. - Nasze wolumeny zamówień w Ameryce Północnej i średnie ceny są na historycznie wysokim poziomie – stwierdziła Barbara Smith, prezes CMC w komentarzu do wyników.

Prezes CMC spodziewa się także dobrych wyników w najbliższych miesiącach. - Oczekuje się, że silny popyt w Ameryce Północnej na każdą z głównych linii produktów CMC utrzyma się. historycznie nieznacznie spadła w porównaniu z poziomem z czwartego kwartału. Warunki rynkowe w Europie są bardziej niepewne, biorąc pod uwagę trwający kryzys energetyczny i spowolnienie działalności przemysłowej – powiedziała Barbara Smith.