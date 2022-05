Rekordowy kwartał Stalprofilu

W pierwszym kwartale tego roku grupa Stalprofil zwiększyła przychody i zyski. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii.

Przychody grupy kapitałowej Stalprofil w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 603,096 mln zł i były wyższe rok do roku o 43 proc.

Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 68,583 mln zł i był wyższy rok do roku o 154 proc.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 41,379 mln zł.

Łączne przychody grupy kapitałowej Stalprofil w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 603,096 mln zł i były wyższe rok do roku o 43 proc. Silny popyt na wyroby hutnicze oraz rosnące ich ceny spowodowały, że grupa zrealizowała w segmencie stalowym 316,223 mln zł przychodów (wzrost rok do roku o 84 proc.). Udział segmentu stalowego w przychodach Grupy zwiększył się z 41 proc. do 52 proc. rok do roku. Spowodowane działaniami wojennymi w Ukrainie zawirowania na rynku stali wpłynęły na gwałtowny wzrost popytu, spadek podaży i idący za tym dynamiczny wzrost cen wyrobów hutniczych.

Według Stalprofilu gwałtowny wzrost popytu wynikał z obaw klientów o znaczące zmniejszenie podaży wyrobów hutniczych na rynku europejskim z powodu: restrykcji na import wyrobów hutniczych z Rosji i Białorusi, zatrzymania produkcji wyrobów hutniczych na Ukrainie w wyniku wojny, zmniejszenia produkcji w hutach europejskich z powodu zatrzymania lub zmniejszenia dostaw surowców do produkcji hutniczej ze Wschodu, w tym rudy żelaza i węgla.

Najlepszy kwartał w historii

W sumie dało to grupie najwyższy w jej historii kwartalny wynik brutto na sprzedaży, który wyniósł 68,583 mln zł, wyższy rok do roku o 154 proc. Wynik brutto ze sprzedaży segmentu stalowego stanowi 78 proc. wyniku brutto ze sprzedaży Grupy.

Przychody ze sprzedaży segmentu infrastruktury stanowiły 48 proc. przychodów grupy i wyniosły 286,873 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. Wynik brutto ze sprzedaży segmentu wyniósł 19,307 mln zł (spadek rok do roku o 15 proc.). Istotny wpływ na spadek wyniku miał spadek rok do roku przychodów z tytułu usług budowy gazociągów (przy jednoczesnym wzroście marży na tej działalności), wzrost o 38 proc. rok do roku przychodów ze sprzedaży rur, rur zaizolowanych i usług izolacji, przy niewielkim spadku rentowności na tej działalności.

Niepewny drugi kwartał

Wynik EBITDA grupy z działalności obu segmentów wyniósł za I kw. 2022 r. 56,934 mln zł (wzrost o 105 proc.). Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 53,023 mln zł i był wyższy o 121 proc. rok do roku.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 41,379 mln zł., co stanowi wzrost o 127 proc.

Grupa zwraca jednak uwagę, że na „ryzyko odwrócenia się ww. sytuacji w II kwartale 2022 roku i brak możliwości utrzymania poziomu sprzedaży i rentowności” na tym samym poziomie, co może wynikać m.in. ze spadku poziomu inwestycji w związku z pogorszeniem się klimatu gospodarczego z powodu trwającej wojny lub z gwałtownego wzrostu cen materiałów i usług na rynku.