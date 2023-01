Rewolucja w energetyce będzie wymagać milionów ton stali

Wielka Brytania będzie potrzebowała 10 mln ton stali, aby przeprowadzić planowaną transformację energetyczną. Brytyjskie hutnictwo uważa, że to podkreśla wagę tego segmentu dla gospodarki i wzywa rząd do wsparcia sektora.

Według Tata Steel zbudowanie planowanych mocy w energetyce wiatrowej będzie wymagało wykorzystania 5,3 mln ton stali.

W 2000 roku wyprodukowano w Wielkiej Brytanii 15 mln ton stali. Według szacunków w roku 2022 produkcja spadła o ponad połowę - do 7 mln ton.

W tym samym czasie zużycie energii przez hutnictwo zmniejszyło się o dwie trzecie, a co za tym idzie – obniżyły się także emisje CO2.

Według danych zebranych przez brytyjski oddział Tata Steel Wielka Brytania będzie potrzebowała 10 mln ton stali na budowę infrastruktury potrzebnej do przejścia na bezemisyjne źródła energii.

Najwięcej będzie potrzebowała energetyka wiatrowa, a zwłaszcza jej segment morski.

- Wielka Brytania ma już największy sektor morskiej energii wiatrowej na świecie, ale celem jest zwiększenie mocy o 400 proc. w tej dekadzie, a dopiero zaczynamy - powiedział Gareth Stace, dyrektor generalny stowarzyszenia branżowego UK Steel.

Do 2030 roku Wielka Brytania chce zbudować moce sięgające 50 GW. Według Tata Steel będzie to wymagało wykorzystania 5,3 mln ton stali.

Druga w kolejce jest energetyka jądrowa. Tu nowe projekty są planowane do roku 2050 - powinny objąć w sumie moc 24 GW. Będzie na to potrzebne 2 mln ton stali. Nieco mniej, bo po 1,5 mln ton, mają wykorzystać projekty fotowoltaiczne i wodorowe (w fotowoltaice rozwój mocy do roku 2035 według planu sięgnie 70 GW).

W przypadku wodoru należy zbudować zarówno infrastrukturę do produkcji, jak i dystrybucji tego gazu. Wraz z tą infrastrukturą Tata wskazuje także na wielkoskalowe projekty budowy instalacji wychwytywania dwutlenku węgla (CCS).

W dobie polityki klimatycznej działanie przemysłu stalowego jest coraz trudniejsze

– Jeśli brytyjscy producenci mają dostarczać niezbędną stal i nadal zatrudniać wiele tysięcy ludzi w tym kraju, musimy inwestować i przekształcać ten strategicznie ważny przemysł, aby mógł wytwarzać stal neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla – ostrzegł Henrik Adam, prezes Tata Steel UK.

Zapowiedział przy tym, że brytyjscy producenci stali mają zamiar nie tylko dostarczyć materiał, ale myślą także o opracowywaniu nowych produktów dla farm fotowoltaicznych czy pływających konstrukcji farm wiatrowych.

Brytyjski sektor stalowy zwraca jednak uwagę, że aby dostarczyć takie ilości stali, musi… przetrwać. A w warunkach polityki klimatycznej działanie przemysłu stalowego jest coraz trudniejsze.

W Wielkiej Brytanii odpowiada on za 14 proc. emisji przemysłowych i 2,7 proc. emisji całego państwa. Z drugiej strony jego wartość szacuje się na 2,4 miliarda funtów i sektor ten zatrudnia bezpośrednio 33 700 pracowników, a kolejne 43 000 pracowników w łańcuchach dostaw.

Tymczasem wielkość produkcji i moce produkcyjne wyraźnie spadają. W 2000 roku wytworzono w Wielkiej Brytanii 15 mln ton stali. Według szacunków w roku 2022 produkcja spadła o ponad połowę - do 7 mln ton.

Brytyjski rząd postanowił wprowadzić limity cen energii i hutnictwo zapłaci mniej

Brytyjski sektor stalowy tłumaczy, że stara się zrobić, co jest możliwe dla obniżenia swej energochłonności i emisji CO2. Gdy w 2000 roku do produkcji wspomnianych 15 mln ton stali zużył niemal 6,5 TWh energii, to w 2021 roku do wyprodukowania 7,2 mln ton potrzebował tylko nieco ponad 2 TWh energii, a więc przy spadku produkcji o połowę zużycie energii spadło o dwie trzecie...

Według serwisu Mirror brytyjscy menedżerowie hutnictwa spędzili miniony rok na przekonywaniu rządu, by wsparł „zieloną rewolucję” w przemyśle stalowym.

W pewnym stopniu sie to ydało się o tyle, gdyż rząd postanowił wprowadzić limity cen energii dla przemysłu, dzięki czemu brytyjscy hutnicy spodziewali się płacić mniej niż ich konkurenci z Francji i Niemiec. Przynajmniej przez jakiś czas, bo prawdopodobnie tam także rządy wprowadzą jakieś formy wsparcia przemysłu...

Gareth Stace wskazuje jednak, że energia i tak jest pięciokrotnie droższa niż wynosi średnia z ostatnich 5 lat. Podkreśla również, że inwestycje w „zieloną stal” będą wymagały stworzenia dla hutnictwa odpowiednich warunków z cenami energii i podatkami zapewniającymi konkurencyjność. Ważne jest także, aby rząd zapewnił brytyjskiej stali odpowiednie miejsce w rządowych projektach inwestycyjnych.