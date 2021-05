Rewolucja zagraża górnictwu miedzi. Może ucierpieć także KGHM

Eksperci są zgodni: chilijskie górnictwo miedzi stoi w obliczu największego zagrożenia regulacyjnego od czasu powstania branży ponad trzy dekady temu. Idące po władzę ugrupowania lewicowe zapowiadają radykalne zmiany w opodatkowaniu produkcję rdzawego metalu.

Jednak specjaliści szacują, że w praktyce tak wysoka stawka podatkowa oznaczałaby nieopłacalność produkcji w około 70 proc. chilijskich kopalń. Zwłaszcza że to nie jedyne proponowane rozwiązanie znacząco zwiększające obciążenia branży górniczej.Kolejnym byłoby opodatkowanie wody wykorzystywanej przez kopalnie – tamtejszy resort środowiska szacuje, że kopalnie wykorzystują co roku takie ilości wody, które wystarczyłyby do pokrycia zapotrzebowania na nią 75 proc. mieszkańców Chile. Wyższe miałyby być także inne opłaty środowiskowe.Części z tych obciążeń branża może uniknąć. Agencja rządowa Cochilco przewiduje, że w nadchodzących latach przemysł zaspokoi większe zapotrzebowanie na wodę poprzez odsalanie, a firmy przechodzą na energię odnawialną i zaczynają przestawiać się na ekologiczny wodór mający zastąpić olej napędowy. Jednak to kosztuje. Globalny potentat BHP już teraz w odsalanie wody dla swoich chilijskich kopalń inwestuje miliardy dolarów.Rozwojowi sytuacji w Chile pilnie przygląda się KGHM. Dla polskiej spółki kopalnia Sierra Gorda jest coraz ważniejsza. Jeśli jednak faktycznie chilijska lewica doprowadziłaby do tak ogromnego wzrostu obciążeń podatkowych, jak zapowiada, byłaby to dla naszej spółki fatalna informacja. Sierra Gorda mogłaby się okazać kamieniem u szyi.O kwestie podatkowe był niedawno pytany Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych KGHM. Menedżer nie ukrywał, że informacje z Chile niepokoją, ale ze względu na brak konkretów wstrzymał się z komentarzem.Optymistą jest specjalista ds. ryzyka politycznego w Verisk Maplecroft Mariano Machado. Jego zdaniem lewicowe dążenia, artykułowane w kampanii wyborczej, zostaną załagodzone, bo politykom, którzy dojdą do władzy nie będzie zależało na zniszczeniu branży tak ważnej dla chilijskiej gospodarki i budżetu. Jednak z pewnymi nowymi obciążeniami, zdaniem Machado, z pewnością trzeba się liczyć.