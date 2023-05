Robi się nieciekawie. W zakresie kluczowego metalu mamy problem

Spadek produkcji aluminium na Zachodzie mocno kontrastuje z sytuacją w Chinach, które obecnie odpowiadają za około 58 proc. światowej produkcji metalu, co przekłada się na dominację na rynku.

Aluminium zaliczane jest do metali krytycznych zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Unię Europejską. Tyle że wysokie koszty energii, szczególnie w Unii Europejskiej, spowodowały zamknięcie lub ograniczenie produkcji wielu hut.

Spadek produkcji na Zachodzie kontrastuje z rozwojem Chin

Jeszcze w 2020 roku Bank Światowy określił aluminium jako metal „przekrojowy” we wszystkich istniejących i potencjalnych technologiach zielonej energii. Ale aluminium nie znalazło się na liście metali objętych unijną ustawą o surowcach krytycznych.

Jak wskazuje Reuters, Stany Zjednoczone próbowały za pomocą ceł importowych wesprzeć swoich krajowych producentów, ale z niewielkimi sukcesami. Produkcja aluminium pierwotnego w Europie Zachodniej spada od 2017 roku, jednak inwazja Rosji na Ukrainę i wynikający z niej wzrost cen energii jeszcze przyspieszyły trend spadkowy.

Według Międzynarodowego Instytutu Aluminium produkcja spadła w zeszłym roku o 12,5 proc. Spadek produkcji na Zachodzie kontrastuje z rozwojem Chin, które obecnie odpowiadają za około 58 proc. światowej produkcji, co stanowi rodzaj dominacji, która zresztą zapoczątkowała wysiłki w zakresie ponownego pozyskiwania innych krytycznych minerałów, takich jak lit i pierwiastki ziem rzadkich.

Podczas gdy rynek amerykański może polegać na Kanadzie w zakresie dostaw aluminium pierwotnego, Europa tradycyjnie polegała na Rosji, która obecnie - w realiach wojny na Ukrainie - jest wysoce problematycznym partnerem długoterminowym.

A nawet uwzględniając większy stopień recyklingu, świat będzie potrzebował kolejnych 25 milionów ton zdolności produkcji podstawowej, jeśli ma osiągnąć swoje cele w zakresie redukcji emisji.

Jak wskazuje Reuters, aluminium jest wykorzystywane bezpośrednio we wszystkich nowych technologiach energetycznych, zwłaszcza w energetyce słonecznej, gdzie stanowi 85 proc. elementów fotowoltaicznych (PV) w postaci ram, które utrzymują panele fotowoltaiczne.

Producenci samochodów używają coraz więcej aluminium do zmniejszenia masy swoich samochodów

Przyszły profil popytu na ten metal jest również powiązany z coraz szybszym wprowadzaniem pojazdów elektrycznych. Producenci samochodów używają więcej aluminium do zmniejszenia masy swoich samochodów, by uzyskać większą wydajność akumulatorów.

Ilość aluminium stosowanego w europejskich samochodach wzrosła o 18 proc. z 174 kg w 2019 roku do 205 kg w 2022 roku. Trend ten będzie się utrzymywał, a średnia zawartość aluminium ma wzrosnąć z 205 kg w 2022 roku do 237 kg w 2026 roku i 256 kg na pojazd do 2030 roku.

Ponieważ wszystkie zastosowania zielonej energii - od energii słonecznej, poprzez wiatrową, po pojazdy elektryczne, wykorzystują aluminium, łącznym efektem tego jest wzrost popytu. A produkcja jest dalece niewystarczająca.