Robotyzacja jest nieuchronna, ale będą też wyjątki

Jesteśmy w trakcie finalizowania bardzo znacznych zamówień, zarówno od największych firm w Polsce, jak i tych wspomnianych, małych i średnich przedsiębiorców stawiających na rozwój i wyprzedzenie konkurencji. Dodatkowo staramy się znacząco powiększyć kadrę o wykwalifikowany personel, aby móc nie tylko sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ale nawet je wyprzedzać - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Michał Kowalski, dyrektor w firmie Hafen.

Jeśli centrale firm, które w Polsce reprezentujemy mają poważne problemy w otrzymaniu dostaw z fabryk, to my nie jesteśmy w stanie ich dostarczyć naszym klientom. To z kolei niesie poważne skutki - co naturalne i logiczne - w realizacji powziętych przez nie zleceń. Jednakże, uważam, że jako Hafen reprezentujemy marki, które - jak polscy przedsiębiorcy - potrafiły odnaleźć się i w tej sytuacji, podjęły strategicznie ważne decyzje i obrały słuszny kierunek.Kolejny raz utwierdzam się w tym, że pracujemy z najlepszymi partnerami, dzięki którym możemy z niemalejącym od przeszło 12 lat powodzeniem, dostarczać obrabiarki naszym klientom. Uważam również, że ten czas pozwolił firmom poszukującym obrabiarek, jeszcze bardziej zrozumieć, że warto wybierać zaufanych i solidnych partnerów - bo teraz jak nigdy, może się to okazać kluczowe dla ich biznesów.- W bardzo ścisłej współpracy z centralami producentów, których reprezentujemy w naszym kraju, staramy się poszerzać asortyment o obrabiarki i sprężarki z coraz to nowocześniejszymi rozwiązaniami i większymi możliwościami.Jesteśmy w trakcie finalizowania bardzo znacznych zamówień, zarówno od największych firm w Polsce, jak i tych wspomnianych, małych i średnich przedsiębiorców stawiających na rozwój i wyprzedzenie konkurencji. Dodatkowo staramy się znacząco powiększyć kadrę o wykwalifikowany personel, aby móc nie tylko sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ale nawet je wyprzedzać.- Sektor największych firm, sektor podmiotów państwowych, bardzo zauważalnie ograniczył (wstrzymał) inwestycje. To od kilku miesięcy zaczyna się zmieniać, ponownie napływają do nas zapytania o dobór obrabiarek i sprężarek skrojonych do ich potrzeb. Wspomniane firmy z sektora prywatnego inwestują cały czas - to słuszny kierunek: kto dzisiaj nie idzie do przodu, ten jutro zostanie w tyle.- Czy na dobre - nie wiem. Jest to rewolucja, która jest nieuchronna i cały czas się dzieje. Moim zdaniem, jest kwestia stopnia zaawansowania w poszczególnych podmiotach.Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja - to przyszłość. Jednakże w tym samym czasie, w tym samym zakładzie, jeszcze bardzo długo będą musiały być urządzenia stricte konwencjonalne, lub konwencjonalne z nowoczesnymi elementami sterowania, nowatorskimi rozwiązaniami poszerzającymi możliwości obróbcze etc. Bo Przemysł 4.0 to coś więcej niż automatyczna maszyna w produkcji.- Ogromna większość naszego asortymentu to obrabiarki konwencjonalne. Część to obrabiarki NC oraz CNC. Jeśli chodzi o sprężarki, to oferujemy zarówno te z prostym sterowaniem, jak i takie, które pracują w systemach po kilkanaście sztuk w pełni autonomicznie.Jeśli chodzi o to, co zastajemy u klientów na miejscu, to jest to analogicznie zbieżne z naszą ofertą. Największe firmy, jak i mniejsi rzemieślnicy dbają, by w parku maszynowym znalazły się urządzenia zarówno konwencjonalne, jak i - gdy zachodzi taka potrzeba - urządzenia w pełni automatyczne. Nasze spostrzeżenia są naprawdę bardzo pozytywne, gdyż szkolone z obsługi kadry są przygotowane do obsługi szerokiego spektrum urządzeń.- Ogromne! Nie możemy się doczekać, tej z wielu względów wyjątkowej edycji. Targi TOOLEX zawsze były bardzo ważnym punktem na targowej mapie Polski. Edycja 2022 w nowym prestiżowym miejscu, po “dość długiej” przerwie, może okazać się ogromnym sukcesem dla wszystkich zainteresowanych - klientów odwiedzających targi, wystawców i organizatorów - win-win-win.Stoisko Hafen, jest tłumnie odwiedzane na każdych targach - to już około 30 różnych imprez w Polsce. Tym razem, również będą mieli ku temu powody - szykujemy bardzo interesujące nowości na TOOLEX 2022!Poza tym już niebawem otwieramy kolejny salon ekspozycyjny w centralno-zachodniej Polsce. Dlaczego? Bo proszą nas o to nasi klienci - dosłownie! Często słyszymy od nich, że konkurencyjna firma ma “taką samą” obrabiarkę, lecz tańszą.- Oczywiście gros klientów rozumie, iż za ceną idzie odpowiednio wyższa jakość i wybiera racjonalnie (bo “takie same” to one są tylko na zdjęciu), lecz jest duża grupa naszych drogich odbiorców, która przekonuje się o tym dopiero po “rzeczywistym dotknięciu maszyn”, porozmawianiu z doradcami technicznymi na miejscu, itd.Dlatego serdecznie zapraszamy do naszych salonów (Centrala w Siedlcach, Salon w Bydgoszczy i Radzionkowie koło Bytomia - pełne dane na stronie www.hafen.pl), by po obejrzeniu asortymentu konkurencyjnego, oraz tego które oferuje Hafen, to klient sam był przekonany, że wiążąc się z naszą firmą - dokonał najlepszego wyboru. Właśnie dlatego przybliżamy się do naszych klientów z naszym asortymentem, otwierając nowe salony - ten w najbliższej przyszłości na pewno nie będzie ostatnim.W średnio-długim okresie, planujemy rozpoczęcie inwestycji budowy nowej siedziby głównej - potrojenia jej powierzchni. Ciągły rozwój firmy powoduje to, iż obecne 3000 m2 już nie wystarczają.Bodaj największy asortyment obrabiarek do metalu, blachy i drewna austriackiej marki BERNARDO jak i sprężarek śrubowych i tłokowych hiszpańskiej marki JOSVAL potrzebuje dużej powierzchni do składowania i sali ekspozycyjnej - bowiem jest się czym chwalić.