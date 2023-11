Rodzi się wart 10,6 mld dolarów gigant w cennym surowcu

Amerykański gigant litowy Livent rozpocznie spotkania z australijskimi inwestorami Allkem. Rozmowy będą dotyczyły zasad na jakich ostatecznie dojdzie do połączenia obu firm. Wartość fuzji ma wynieść 10,6 mld dolarów.

Do głosowania w sprawie fuzji ma dojść w grudniu. Połączenie obu firm stworzyłoby trzeciego co do wielkości producenta litu na świecie pod względem wolumenu, z aktywami obejmującymi Australię, Kanadę i Argentynę.

Dwóch największych producentów to Albemarle Corp z siedzibą w USA i chilijska SQM.

Dyrektor generalny Livent Paul Graves obejmie najwyższe stanowisko w nowo powstałej spółce, która będzie się nazywała Arcadium Lithium.

Jednym z jego pierwszych zadań dla nowej firmy ma być rozszerzenie zakresu działań w Australii Zachodniej, będącej jednym z największych rezerwuarów skał litonośnych.

Spółka z produkcja roczną na poziomie 248 tys. ton węglanu litu będzie odpowiadała 7 proc. światowej podaży tego pierwiastka.

Analitycy zauważają, że do fuzji dochodzi w sytuacji wyraźnego pogorszenia się koniunktury na lit. Pierwiastek jest nadal poszukiwany, ale wysokie ceny na razie wyraźnie stopniały.

Wpływ na to ma sytuacja na rynku samochodowym. Kosztowne pojazdy elektryczne na wielu rynkach się po prostu nie sprzedają. Dodatkowo wpływ na producentów litu na spór na linii europejscy producenci pojazdów i Chiny. Te ostatnie starają się obniżyć ceny pojazdów, by zając rynek, w efekcie uderzają w producentów litu.