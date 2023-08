Ropczyce podały wyniki. Józef Siwiec ostrzega przed gwałtownym pogorszeniem koniunktury

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zanotowały w pierwszym półroczu 2023 r. 267,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 13,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak twierdzi Józef Siwiec spółce udało się utrzymać w pierwszych sześciu miesiącach br. rentowność na stosunkowo wysokim poziomie, pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych.

Zysk operacyjny wyniósł 36,97 mln zł (+41,7 proc. rok do roku), EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) 44,31 mln zł (+36,6 proc. rdr), natomiast zysk netto wyniósł 21,17 mln zł i był nieznacznie niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-2,8 proc. rok do roku).

Sprzedaż eksportowa wyniosła 176,5 mln zł i stanowiła w pierwszym półroczu 66 proc. ogółu przychodów.

- Po bardzo obiecującym i historycznie rekordowym pierwszym kwartale br., w którym wysokie obroty były efektem zamówień składanych przez klientów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a więc jeszcze w okresie wysokiego ożywienia gospodarczego w Europie, w drugim kwartale br. nastąpiło gwałtowne pogorszenie koniunktury w obsługiwanych przez nas branżach - zaznacza Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce. - Na sięgające kilkadziesiąt procent spadki produkcji hutnictwa europejskiego, zawirowania w branżach producentów cementu czy wapna nałożyły się problemy w postaci wysokiego poziomu zapasów wyrobów ogniotrwałych u naszych klientów - dodaje.

Negatywny wpływ na wynik finansowy w II kwartale miały koszty związane z finansowaniem bankowym oraz poziomem różnic kursowych

Wskazuje też, że zjawiskom tym towarzyszył znacznie zwiększony po okresie pandemii poziom konkurencji ze strony dostawców azjatyckich. To dodatkowo wywołało istotną presję cenową na rynku wyrobów ogniotrwałych.

- Stanęliśmy więc w obliczu diametralnie odmiennych wyzwań niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat - zaznacza Siwiec. - Wiodącym czynnikiem w zakresie budowania pozycji rynkowej stała się konkurencyjność oferty nie tylko w zakresie jakościowym i logistycznym, ale przede wszystkim cenowym. W tej sytuacji nie było więc warunków do uzyskania w drugim kwartale br. tak wysokich obrotów jak w poprzednich miesiącach. Jednak w kontekście ogólnej sytuacji innych europejskich producentów materiałów ogniotrwałych uzyskane wyniki traktuję jako pozytywne - dodaje Józef Siwiec.

W II kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 108,26 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln zł, EBITDA 9,2 mln zł, a na wynik finansowy netto wyniósł minus 0,73 mln zł.

Oprócz czynników rynkowych, negatywny wpływ na wynik finansowy w II kwartale miały koszty finansowe związane z finansowaniem bankowym oraz poziomem różnic kursowych, związanych z umocnieniem złotówki.

W zakresie podstawowych branż obsługiwanych przez spółkę liderem pozostaje hutnictwo żelaza i stali

W zakresie podstawowych branż obsługiwanych przez spółkę liderem pozostaje hutnictwo żelaza i stali, do którego sprzedaż w I półroczu 2023 r. przekroczyła 117 mln zł, czyli była minimalnie mniejsza niż w analogicznym okresie ub.r. Zarówno w kraju, jak i na rynkach eksportowych nastąpił gwałtowny spadek zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe wskutek spadku produkcji stali. Uniemożliwiło to realizację sprzedaży w pełnym, zakładanym przez spółkę wymiarze.

Sprzedaż do drugiego pod względem wysokości obrotów sektora hutnictwa metali nieżelaznych przekroczyła 68 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 38 proc. rok do roku. Na rynku krajowym kontynuowano współpracę z większością podmiotów skupionych w sektorze, a w eksporcie prowadzono intensywne działania w kierunku pozyskania nowych zleceń i klientów. Spółka pozyskała nowe zamówienia zarówno w zakresie projektów greenfield, jak i związane z testami aplikacyjnymi w nowych urządzenia pracujących u nieobsługiwanych dotychczas klientów m.in. z Niemiec, Szwecji czy Włoch.

Na uwagę zasługuje wysoka sprzedaż zrealizowana w sektorze hutnictwa szkła

Wzrost zanotowano również w obrotach z przemysłem cementowo-wapienniczym (+10 proc. rok do roku). Na 53 mln zł sprzedaży złożyła się zarówno sprzedaż krajowa w postaci dostaw na remonty okresowe urządzeń pracujących u większości rodzimych producentów cementu i wapna, jak i wysokie obroty z cementowniami zagranicznymi. Niepełną realizację zaplanowanej sprzedaży na rynkach Bliskiego Wschodu spółka nadrobiła wysoką sprzedażą w Europie i w Ameryce Północnej.

W odniesieniu do pozostałych branż na uwagę zasługuje wysoka sprzedaż zrealizowana w sektorze hutnictwa szkła. Dzięki bardzo dobrej współpracy z włoskim podmiotem z branży inżynierii, zrealizowana została dostawa wyrobów na realizację projektu remontowego dla klienta z Afryki Północnej - wartość kontraktu to ok. 8 mln zł.

Przedmiot działalności Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa, a także do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku. Józef Siwiec posiada 1 442 447 akcji, a Interminex Handelsgesellschaft M.B.H. - 1 317 316 akcji.