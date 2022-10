Ropczyce ruszają z nową inwestycją

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zaczynają nowy projekt inwestycyjny w specjalnej strefie ekonomicznej Euro Park Mielec. Wartość inwestycji to 74,88 mln zł.

Zarząd ZM Ropczyce 7 października 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji nowego projektu inwestycyjnego w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych spółki oraz dalszych działań proekologicznych.

Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 74,88 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2027 r.

Jak podano, wydana decyzja administracyjna obowiązuje przez 15 lat, co oznacza, że spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego do jego pełnego wykorzystania, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat oraz przy spełnieniu określonych warunków, m in. poniesienia kosztów kwalifikowanych w zadeklarowanej wysokości oraz zwiększenia i utrzymania poziomu zatrudnienia.

Decyzja ZM Ropczyce była możliwa dzięki otrzymaniu decyzji wydanej przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro Park Mielec o udzieleniu spółce wsparcia w postaci prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nowych inwestycji.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce to producent m.in. materiałów ogniotrwałych.

W pierwszym półroczu 2022 r. skonsolidowana sprzedaż grupy wzrosła rok do roku o 37 proc. do poziomu 236,3 mln zł, zysk operacyjny o 18 proc. rok do roku do 26,1 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) zwiększył się o 14 proc. do 32,4 mln zł, natomiast zysk netto był wyższy rok do roku o 15 proc. i wyniósł 21,8 mln zł.

Sprzedaż eksportowa stanowiła w pierwszym półroczu 2022 r. 58 proc. przychodów ZM Ropczyce.

- Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe pomimo licznych trudności i ograniczeń, dużej nieprzewidywalności i bezprecedensowej niestabilności otoczenia biznesowego - komentował Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

