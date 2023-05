Rosatom kładzie rękę na tytanie i cyrkonie. To ważne dla energetyki jądrowej

Rosatom przejął jednego z największych producentów tytanu i cyrkonu w Rosji. Spółka tłumaczy to potrzebą państwowej kontroli nad kluczowymi surowcami.

Rosatom stał się wyłącznym właścicielem Zakładu Górniczo-Przetwórczego Ilmenit Tugańsk, zlokalizowanego niedaleko Tomska, jednego z największych producentów tytanu i cyrkonu w Rosji.

Zostało to ogłoszone w poniedziałek. Nadzór nad zakładem w ramach Rosatomu przejmie spółka zależna United Uranium Enterprises.

W 2022 roku przejęte przedsiębiorstwo osiągnęło projektowe moce przerobowe - 575 tys. ton rudy rocznie.

Złoże Tugan jest największym rosyjskim złożem piasków rud ilmenitowo-cyrkonowych. Baza surowcowa złoża zapewni eksploatację zakładu przez około 80 lat. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania na produkty możliwe jest zwiększenie produkcji.

Wytwarzane produkty to przede wszystkim okładzina cyrkonowa do paliwa jądrowego. Ponadto firma zajmuje się produkcją dwutlenku tytanu, żelazostopów, elektrod spawalniczych, materiałów ogniotrwałych, metalicznego cyrkonu i ceramiki wykorzystywanej do wytopu metali rzadkich.