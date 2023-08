Rosja wchodzi do gry o bardzo cenny metal

Na świecie jest tylko dwóch liczących się producentów niobu, którzy razem kontrolują ponad 99 procent rynku. Rosja chce rozbić ten duopol i ma na to spore szanse.

Niob jest wykorzystywany w nowoczesnym hutnictwie.

Metal znajduje coraz więcej zastosowań.

Obecnie tylko dwa kraje są liczącymi jego dostawcami.

Choć niob został już odkryty ponad 200 lat temu, to właśnie w ostatnich dekadach jego znaczenie rośnie. Metal ten wykorzystywany jest w metalurgii, w nadstopach, katalizatorach dla branży chemicznej i wielu innych. Ponieważ żadna z tych branż nie budzi większego zainteresowania poza specjalistami, to i sam niob nie jest szerzej znany. Tymczasem w produkcji nowoczesnych stopów niob jest nieodzowny.

Produkcja niobu jest zmonopolizowana przez dwa kraje

Wraz z nowymi zastosowaniami metalu rośnie na niego popyt. Dwie dekady temu zużywano go w ilości poniżej 30 tys. ton, a teraz około 70 tys. ton. I tu rozpoczyna się problem.

Od lat produkcję niobu kontrolują dwa państwa – Brazylia i Kanada. Ta pierwsza odpowiada za nieco ponad 90 proc. podaży, ta druga za około 9,5 proc. Mniej niż pół procenta przypada na wszystkie pozostałe państwa na naszej planecie.

Z czego to wynika? Po pierwsze choć niob nie należy do pierwiastków najrzadszych, to jednak nie występuje powszechnie. Jednak dużo większym problemem jest jego rozproszenie. W praktyce eksploatacja tylko kolumbitu, minerału zawierającego niob, jest opłacalna.

Nic więc dziwnego, że produkcja metalu jest tak skonsolidowana. Co ciekawe w żadnym innym metalu jeden koncern – tu brazylijski CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) – nie odpowiada aż za 85 proc. światowej produkcji.

Rosja chce uszczknąć coś z rosnącego zapotrzebowania na niob

Jednak to może się zmienić. Do gry wchodzi bowiem Rosja. Moskwa nie ukrywa, ze chciałaby rozbić duopol, a produkowany przez siebie niob eksportować głównie do Chin.

Czy zdoła zrealizować te plany? Rosyjskie władze poinformowały, że giełdowa spółka JSC ST Elements otrzymała właśnie koncesje na złoże niobu Bolszetaganinskoje (niedaleko miasta Tulun w obwodzie irkuckim). Znajduje się tam minimum 150 tys. ton metalu. Jednak dotychczas zbadano tylko bardzo niewielki wycinek obszaru o potencjalnych zasobach niobu.

Co ciekawe podmiot została założony wiosną obecnego roku. Kto kryje się za nim, nie wiadomo. Szacuje się, że same badania złoża pochłoną dziesiątki mln dolarów. Kopalnia obecnie szacowana jest na 0,5-1,2 mld dol. Jednak przy rosnącym zapotrzebowaniu na metal może się to opłacać.

Zwłaszcza że cena metalu rośnie i obecnie przekroczyła już 45 tys. dol. za tonę.