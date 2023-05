Rosja zwiększa produkcję stali. Przez ogromne straty w sprzęcie wojskowym

Według rosyjskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu tegoroczna produkcja stali w Rosji wzrośnie o 4-5 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem i osiągnie 74-75 mln ton.

- Wszystko wskazuje na to, że produkcja stali w Federacji Rosyjskiej może wzrosnąć o 4-5 proc. w stosunku do roku poprzedniego, do 74-75 mln ton - poinformował wicepremier, szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej Denis Manturow podczas konferencji w Moskwie poświęconej sytuacji na rynku stali.

- Według wyników pierwszego kwartału produkcja stali jest prawie na poziomie rekordowego roku 2021, czyli 18,7 mln ton - podkreślił Manturow.

Zdaniem Manturowa, w zakresie metalurgii rosyjskie firmy dokonały reorientacji dostaw eksportowych z rynków europejskich na rynki wschodzące. Jednocześnie notuje się wzrost popytu na rynku krajowym.

- Dlatego można powiedzieć, że rentowność kompleksu metalurgicznego jest ogólnie pozytywna, ale jednocześnie nie są to jednak takie zyski, jak wcześniej – przyznał minister.

Zdaniem analityków zwiększone zapotrzebowanie na stal na krajowym rynku to w znacznym stopniu efekt wojny na Ukrainie. Rosja ponosi bardzo duże straty w sprzęcie wojskowym. Oznacza to wzrost popytu na surowce i materiały, a stal jest podstawowym wykorzystywanym przy produkcji sprzętu wojskowego.