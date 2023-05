Rosjanie mają duży problem z budową lodołamaczy atomowych

Sądem arbitrażowym zakończyła się współpraca rosyjskiej Stoczni Bałtyckiej w Petersburgu i fińskiego koncernu Wartsila. Według Rosjan Finowie nie wywiązali się ze swoich zobowiązań.

Sąd arbitrażowy w Petersburgu nakazał Wartsili wypłacić 5,1 mln euro. To rekompensata za niedostarczone do stoczni przez Finów wyposażenie. O jakie wyposażenie dokładnie chodzi, tego nie podano. Uzasadnienie sądu nie zostało opublikowane.

Wydaje się, że kara jest dość nikła, tyle że Rosja ma problem. Wartsila wspomagała stocznie, dostarczając do niej elementy wyposażenia budowanych lodołamaczy atomowych. Jednak po zaatakowaniu przez Rosje Ukrainy i nałożeniu na Moskwę licznych sankcji Finowie wycofali się ze współpracy.

Zdaniem Rosjan było to niezgodne z umową.

Wiadomo, że wyposażenie miało być dostarczone na budowane dwa lodołamacze atomowe projektu 22220 – Jakucja i Czukotka. Pierwszy z nich ma być gotowy do eksploatacji w 2024 roku, Czukotka dwa lata później.

Analitycy są prawie pewni, że wycofanie się Finów oznacza spory problem dla Rosjan. Moskwa uważa bowiem lodołamacze atomowe za jednostki strategiczne i do minimum ogranicza w ich budowie udział komponentów zachodnich. W praktyce wiec wycofanie się Wartsili oznacza, że jakieś ważne elementy wyposażenia nie zostały dostarczone. To zaś może skutkować opóźnieniem w oddaniu do eksploatacji obu jednostek.

Nie jest także jasne, czy Moskwa będzie mogła sprowadzić zamienniki fińskich urządzeń z zagranicy. Może się to okazać kłopotliwe ze względu na dość wysokie wymagania dla urządzeń montowanych na lodołamaczach.

Stocznia Bałtycka specjalizuje się w budowie okrętów nawodnych, lodołamaczy jądrowych i spalinowo-elektrycznych. Firma została założona w 1856 roku.