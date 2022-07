Rosjanie przez terytorium Polski sprowadzają koks

Koks produkowany w Czechach transportowany jest przez Polskę do Rosji za pośrednictwem polskiej spółki, pomimo trwającej wojny na Ukrainie. Odbiorcą surowca jest firma należąca do dwójki rosyjskich oligarchów. Według medialnych doniesień koks może być wytwarzany z polskiego węgla.

Przez Polskę pół miesiąca temu przejechał transport 1600 ton koksu o wartości 5 mln zł. Surowiec jechał z Czech przez Polskę do Rosji z koksowni, której węgiel do jego wypalania dostarcza Jastrzębska Spółka Węglowa - donosi Onet.pl.

Według relacji portalu 15 czerwca kilkadziesiąt minut po północy na stanowisko oddziału celnego w Małaszewiczach wjechał pociąg prywatnego przewoźnika. 40 wagonów wypełnionych było wysokiej jakości koksem odlewniczym. Każdy z nich transportował ładunek o wadze 40 ton.

Koks zamówili rosyjscy miliarderzy

Odbiorcą transportu figurującym w dokumentach celnych jest "OOO Zavod TEHNO" (Technonicol) z Riazania. To rosyjska korporacja budowlana należąca do Igora Rybakowa i Siergieja Kolesnikowa, dwóch oligarchów z setki najbogatszych Rosjan.

Technonicol ma oddziały na całym świecie. W Polsce Rybakow i Kolesnikow kontrolują poprzez swoje spółki kilka zarejestrowanych podmiotów. W 2021 roku wybudowali nawet swoją fabrykę w Wykrotach na Dolnym Śląsku, którą media określiły jako "pierwszą inwestycję rosyjską przeprowadzoną w Polsce od A do Z od 20 lat" - informuje Onet.

Igor Rybakow, współwłaściciel koncernu przemysłowego Technonikol i koncernu technologicznego Prytek, dysponuje - według magazynu "Forbes" - majątkiem wycenianym na 2,4 mld dol. Uznawany za filantropa metaprzedsiębiorca, który jest jednocześnie autorem publikacji, aktorem, showmanem, piosenkarzem i producentem, przez włoski dziennik "Corriere della Sera" zaliczony został do "zwolenników Putina". Wyrażał m.in. poparcie dla słów prezydenta Rosji o traktowaniu przez niektórych oligarchów Rosji jak hotelu.

Siergiej Kolesnikow, którego majątek wyceniany jest przez "Forbesa" na 2,4 mld dol., od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu i ataku Rosji na Ukrainę, pełni funkcję publicznego przedstawiciela Rzecznika przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej ds. Ochrony Praw Przedsiębiorców.

Rzecznikiem jest lojalny wobec Kremla Borys Titow, który 2018 roku zgodził się na funkcję koncesjonowanego – według mediów - kontrkandydata Putina w walce o prezydenturę, by legitymizować przebieg wyborów. W głosowaniu uzyskał 0,76 proc. W 2021 roku otrzymał odznakę honorową "za wielki wkład w rozwój krajowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizację polityki gospodarczej Federacji Rosyjskiej".

Rosyjski odbiorca został zakamuflowany

Organizatorem transportu, który 15 czerwca przekroczył polsko-białoruską granicę jest spółka Polbilding. Według informacji Onetu, to formalnie polski podmiot z siedzibą w Warszawie, lecz w rzeczywistości należący do pochodzącego z Białorusi Aliaksandra K., przez którego jest zarządzany. Firma zamknęła 2020 rok przychodem z eksportu towarów poza granice UE w wysokości ponad 350 mln zł i 34 mln zł czystego zysku.

Z posiadanych przez Onet dokumentów wynika, że wysyłany do Rosji koks pochodzi z Czech. List przewozowy, dotyczący transportu, wystawiła 10 czerwca jedna z największych czeskich firm — Metalimex z Pragi, w skład której wchodzi m.in. koksownia OKK Koksovny z Ostrawy.

W pierwotnym liście przewozowym wystawionym przez Metalimex, odbiorcą surowca jest jednak nie Technonicol, a terminal spółki PKP Cargo Connetct w Małaszewiczach, należącej do polskiego, państwowego przewoźnika.

- To częsta praktyka, gdy nadawca lub odbiorca, z różnych powodów, chcą ukryć swojego rzeczywistego kontrahenta. W dokumenty wpisuje się wówczas jedynie miejsce dostarczenia towaru z punktu A do punktu B w kraju po drugiej stronie granicy. W punkcie B organizator takiego transportu wypełnia dokumenty jeszcze raz: z punktu B do punktu C, ale wygląda to tak, jakby to punkt B był miejscem startu całej eskapady - opowiada Onetowi wieloletni pracownik jednej ze spółek zajmujących się międzynarodowym transportem kolejowym.

Portal podaje jeszcze jedną ciekawostkę. Pod koniec kwietnia 2022 roku zawarciem długoletniego kontraktu na zaopatrywanie w węgiel ostrawskiej koksowni Metalimexu pochwaliła się należąca do Skarbu Państwa Jastrzębska Spółka Węglowa. Zgodnie z zawartą umową, do 2028 roku dostarczy ona do Czech węgiel o wartości 2,12 mld zł.

Oznaczać to może, że czeski koks wywożony do Rosji, mogący zasilać tamtejsze zakłady, produkowany jest z węgla wydobywanego przez jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa - konkluduje Onet.