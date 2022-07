Rosjanie szykują powołanie narodowego czempiona metalowego

Władimir Potanin główny udziałowiec Norylskiego Niklu zgodził się na rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia spółki z największym poza Chinami producentem aluminium Rusalem. Co ciekawe, Potanin nie widzi synergii w połączeniu firm.

- Potwierdziłem moją zgodę na rozpoczęcie procesu omawiania fuzji z Rusalem - powiedział Potanin w rosyjskiej telewizji biznesowej RBK.

Dodał, że Norylski Nikiel otrzymał propozycję połączenia od kierownictwa Rusala. Zdaniem Potanina, taka fuzja pozwoliłaby na stworzenie narodowego czempiona i dalszą dywersyfikację bazy akcjonariuszy. Jednocześnie Potanin nadal nie widzi synergii w biznesie firm

- Zawsze negatywnie odnosiliśmy się do tego rodzaju fuzji, ponieważ nie widzieliśmy i nadal nie widzimy wspólnych synergii produkcyjnych. W ramach własnych biznesów mamy różne przewagi konkurencyjne, bogatą rudę, tanią energię elektryczną - powiedział oligarcha.

Skoro brak synergii do połączenia, co więc przemawia za ewentualną fuzją?

- Pojawiły się inne czynniki. Chodzi o "zielony" program. Rusal to firma, która produkuje najbardziej ekologiczne aluminium. Norylski Nikiel również czyni wielkie wysiłki w tym kierunku i produkuje nikiel, pallad dla baterii, także dla przyszłej zielonej gospodarki - powiedział Potanin.

- Ponadto fuzja pozwoli na dywersyfikację akcjonariatu i uzyskanie dodatkowej stabilności wobec sankcji - podkreślił miliarder.

Zatrudniający ponad 60 tys. pracowników Rusal to największy niechiński producent aluminium na świecie. Wartość firmy to około 18 mld dol. Firma prowadzi działalność w Rosji, Afryce, Australii i Ameryce. Roczna produkcja to ponad 8 mln ton aluminium.

Norylski Nikiel to kluczowy na świecie dostawca niklu i palladu. Wartość aktywów firmy przekracza 20 mld dol.