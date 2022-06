Rosjanie walczą o dostawy aluminium z Australii

Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Dotyczą one m.in. zamrożenia rosyjskich aktywów. Czołowy producent aluminium na świecie Rusal domaga się w australijskim sądzie umożliwienia dostępu do swoich udziałów w miejscowej spółce. Blokuje to według Rosjan inny górniczy potentat Rio Tinto.

Australijska spółka zależna Rusal, Alumina and Bauxite Company, uważa, że ​​Rio Tinto nadużyło warunków umowy joint venture, przejmując kontrolę nad 20 proc. udziałów w firmie produkującej boksyty QAL. Ta wcześniej była pod kontrolą Rusalu.

- Nie było podstaw prawnych do stosowania tych norm, Rio naruszyło zobowiązania umowne w ramach wspólnego przedsięwzięcia – uważa Rusal.

Czytaj też: Zapaść czołowego rosyjskiego producenta stali

Rusal pozwał więc Rio Tinto i kilka spółek zależnych firmy i domaga się przywrócenia prawa własności.

Dla rosyjskiej firmy sam proces jest o tyle ważny, że Australia przed wojną była jednym z ważniejszych dostawców boksytów dla Rusalu. Z Antypodów pochodziło około 20 proc. potrzebnego do produkcji aluminium surowca. Teraz go zabrakło.

Rosjanie obawiają się, że decyzja Rio Tinto może ich trwale odciąć od dostaw boksytów z Australii. Byłoby to tym bardziej bolesne, że źródeł surowca do produkcji aluminium na świecie brakuje, a metal ten jest coraz bardziej poszukiwany.