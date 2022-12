Rosną obawy o przyszłość największej polskiej huty

Zarząd ArcelorMittal Poland (AMP) odłożył termin ponownego uruchomienia pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Pracownicy boją się, że podobnie jak w Krakowie dojdzie do trwałego wygaszenia pieca.

- Na przełomie listopada i grudnia zarząd poinformował nas, że wielki piec nr 3 zostanie ponownie uruchomiony między 10 a 20 grudnia. Teraz dowiedzieliśmy się, że ma to nastąpić na początku stycznia, ale konkretna data nie padła. To zaczyna przypominać sytuację z krakowskiego oddziału AMP, gdzie w 2020 roku ponowne uruchomienie wielkiego pieca również przekładano kilka razy, a ostatecznie został on definitywnie zatrzymany - mówi Lech Majchrzak, przewodniczący NSZZ Solidarność w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

- Zarząd takim przesuwaniem terminów, które sam wcześniej wyznaczył, podkopuje swoją wiarygodność. Zamiast uspokajać załogę, sprawia, że niepokój wśród pracowników rośnie - dodaje przewodniczący.

Decyzja o tymczasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca nr 3 zapadła we wrześniu. Koncern uzasadniał ten krok m.in. spowolnieniem gospodarczym, rosnącym importem stali do Europy, wzrostem cen energii elektrycznej i gazu oraz ogromnym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2, który na przemysł nakłada polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Według szacunków związkowców trwała likwidacja wielkiego pieca nr 3 oznaczałaby utratę ok. 2,5 tys. miejsc pracy w AMP i firmach kooperujących.

Na przełomie września i października związkom zawodowym udało się wynegocjować z zarządem AMP porozumienie dotyczące ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 oraz gwarancji dla pracowników. W dokumencie pracodawca zapewnił, że wielki piec nr 3 wznowi pracę nie później, niż w chwili rozpoczęcia procesu zatrzymywania drugiego wielkiego pieca w dąbrowskiej hucie, który ma przejść planowany od dawna remont. Najprawdopodobniej nastąpi to w marcu przyszłego roku. Zarząd potwierdził również, że będzie dążył do zachowania zdolności produkcyjnych części surowcowej w Dąbrowie Górniczej, w tym do utrzymania pracy obu wielkich pieców.

Jak mówi Lech Majchrzak, negocjacji z zarządem w sprawie przyszłości wielkiego pieca numer 3 nie przewidziano. - Obowiązuje porozumienie, które zawarliśmy w październiku, pracownicy są zabezpieczeni, natomiast czekamy na realizację deklaracji zarządu, że wielki piec nr 3 zostanie uruchomiony najszybciej jak to będzie możliwe - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Lech Majchrzak.

Przewodniczący NSZZ Solidarność w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej przypomina, że datę uruchomienia wielkiego pieca nr 3 podał sam pracodawca. - Byliśmy mile zaskoczeni, natomiast teraz jesteśmy niemile zaskoczeni. Z jednej strony sami ogłosili datę, później jej nie dotrzymali, teraz mówi się o początku stycznia 2023 - dodaje Lech Majchrzak.

Proces ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 potrwa co najmniej 2-3 tygodnie

- Tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Proces ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 potrwa co najmniej 2-3 tygodnie zanim zacznie on stabilnie pracować. Dopiero wówczas można przystąpić do procedury zatrzymania wielkiego pieca nr 2. Ta operacja również potrwa ok. 2 tygodni. Jeżeli chcemy zdążyć z całą tą operacją do marca, to musi się ona rozpocząć najpóźniej do połowy stycznia - podkreśla Lech Majchrzak.

Na mocy porozumienia załoga dąbrowskiego oddziału AMP uzyskała również gwarancje, że tymczasowe ograniczenie produkcji nie będzie podstawą do redukcji zatrudnienia. Zgodnie z zapisami dokumentu pracownicy mogą być kierowani na tzw. postojowe, podczas którego będą otrzymywać wynagrodzenie równe swojej płacy zasadniczej. Postojowe ma być jednak wprowadzane dopiero po wykorzystaniu innych możliwości, takich jak: kierowanie pracowników na szkolenia czy wykorzystywanie przez nich zaległych i bieżących urlopów. Pracownicy będą mogli być także zatrudniani na innym stanowisku pracy, a koszt ewentualnego przekwalifikowania poniesie spółka.

Kwestia wielkiego pieca numer 2 i zabezpieczeń pracowniczych

AMP jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i w Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia wraz ze spółkami zależnymi blisko 10 tys.

- Mamy uzgodnione, że do tematu zabezpieczeń społecznych wrócimy, kiedy będzie rozpoczęty proces zatrzymania pieca numer 2 do remontu, który ma potrwać około czterech miesięcy, czyli do połowy roku - mówi Lech Majchrzak.

I dodaje, że rozmowy będą dotyczyć kolejnych gwarancji pracowniczych w okresie, kiedy będzie zatrzymany piec nr 2.

- To jest podobna sytuacja jak teraz. Chodzi o utrzymanie miejsc pracy, wynagrodzeń i rozwiązań, które pozwolą pracownikom przetrwać ten okres przestoju. Szkolenia czy wykorzystywanie zaległych i bieżących urlopów. Jeżeli wszystkie te metody zostaną wyczerpane, mamy postojowe, czyli 100 proc. płacy zasadniczej - wskazuje Lech Majchrzak.