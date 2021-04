Rosnący popyt na rzadkie surowce szansą dla Polski

Polska i wywodzące się z naszego kraju podmioty mają szansę stać się liderami produkcji strategicznych dla informatyki i zielonej energii surowców. By tak się stało, konieczne jest przyjęcie odważnej polityki inwestycyjnej oraz optymalne wykorzystanie europejskich i krajowych funduszy - podkreśla dr inż. Anna Kostro, członek zarządu firmy Elemental Holding.

Kilkanaście procent recyklingu

- Tylko w ciągu najbliższej dekady zużycie kluczowego dla rynku pojazdów elektrycznych (EV) litu wzrośnie z poziomu 50 tys. ton w ubiegłym roku do około 200 tys. ton w 2030 roku. Ponad połowa zasobów tego metalu znajduje się na pograniczu Chile, Argentyny i Boliwii. Każda wyprodukowana tona litu wymaga zużycia niemal 2 mln litrów wody, co na pustynnych obszarach Atakamy wywołuje coraz większe konflikty, znane jako „water wars”. Od niestabilnej sytuacji politycznej uzależnione są też dostawy kluczowych dla rynków PV i EV niklu, kobaltu, rodu, irydu czy rutenu, których złoża skoncentrowane są głównie w Afryce i Dalekiej Azji. Także produkcja srebra czy miedzi jest coraz bardziej kosztowna z uwagi na postępujące wyczerpywanie się łatwo dostępnych złóż - analizuje członek zarządu Elemental Holding.W tej sytuacji dziwić może, że zaledwie kilkanaście procent surowców użytych w sprzętach elektronicznych udaje się dziś poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.- To poziom absolutnie nieadekwatny do skali wyzwań technologicznych, przed jakimi już dziś stoją globalne gospodarki. Swoiste zapóźnienie w tym obszarze, idące w parze z rozdrobnieniem rynku i stosunkowo wczesnym etapem wielu prowadzonych na świecie projektów naukowo-badawczych, jest także szansą dla Polski. Dzięki odważnej polityce inwestycyjnej mamy szansę na zdobycie pozycji jednego z liderów w produkcji strategicznych surowców, pozyskiwanych nie tylko efektywnie kosztowo, ale też w sposób optymalny dla środowiska naturalnego - wskazuje Anna Kostro.Jej zdaniem, zajęcie ważnej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw możemy osiągnąć m.in. dzięki optymalnemu wykorzystaniu europejskich i krajowych funduszy, inwestując w polskie technologie, a także konsekwentnie integrując działające na całym świecie podmioty. Warto, żebyśmy wszyscy dostrzegli wartość tam, gdzie inni cały czas widzą jeszcze odpad.