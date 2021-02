Rośnie popyt na stal, a ceny złomu wystrzeliły

- Ceny blachy w kręgach, wykorzystywanej na przykład w branży automotive czy branży AGD, mocno poszły w górę. Blacha HRC w kręgach w połowie 2020 roku kosztowała około 400 euro za tonę. A obecnie jej cena sięga 800 euro - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.

- Nie dostrzegam jakiegoś większego oddziaływania ze strony rynku chińskiego. Obecnie Chiny niewiele stali eksportują na rynek Unii Europejskiej. Największym zagrożeniem dla unijnych producentów stali są tacy producenci, jak Rosja, Ukraina, Białoruś czy Turcja.Eksportu z tych kierunków można się obawiać, ponieważ te kraje są blisko położone, a nie muszą płacić wielkich kwot z tytułu emisji dwutlenku węgla. Natomiast Chiny posiadają chłonny własny rynek wewnętrzny.Chiny otworzyły się na import bezcłowy złomu. Dlatego, że rząd chiński zamierza rozwijać hutnictwo elektryczne, a tam potrzeba złomu. I to jest kolejny potencjalny czynnik destabilizacji światowego rynku złomu. Jeżeli bowiem Chiny będą dużo złomu kupować, to na rynku może go zacząć brakować.- Olbrzymim problemem dla hutnictwa są opłaty z tytułu emisji dwutlenku węgla. Kraje poza Unią nie muszą tych pieniędzy płacić, co przekłada się na ich większą konkurencyjność, a to z kolei uderza w hutnictwo w Unii Europejskiej. To sytuacja mocno niesprawiedliwa.Innym wielkim problemem są drastycznie wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce. Tutaj jest wiele do zrobienia - jest kwestia rozwoju odnawialnych źródeł energii i magazynowania tej energii. A także rozbudowa połączeń transgranicznych.Czytaj również: Hutnictwo i koronawirus. Ociężałość Brukseli irytuje - Raczej obecnie nie słychać tego typu obaw. Ludzie liczą, że między innymi dzięki szczepionkom pandemia za jakiś czas odejdzie w przeszłość. I dzięki temu rynek będzie mógł się odbudować.