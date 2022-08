Rosyjski dumping niszczy turecki sektor stalowy

Po napaści Rosji na Ukrainę rynek turecki pozostał jedynym w Europie otwartym dla rosyjskiej stali. Rosjanie pchają więc swoje produkty w tak niskich cenach, że turecki przemysł nie jest w stanie z nimi konkurować. Na zmniejszenie cen wpływa także niechęć części tureckich firm do współpracy z Rosjanami - obawiają się objęcia ewentualnymi sankcjami przez państwa UE, które są dla nich bardzo ważnym rynkiem zbytu.

Rosyjska stal (zarówno wyroby, jak i półwyroby) jest sprzedawana w cenach, które paraliżują aktywność rynku w Turcji - powiedział Ugur Dalbeler, dyrektor zarządzający firmy Colakoglu i wiceprezes Tureckiego Stowarzyszenia Eksporterów Stali (CIB).

Zamknięcie unijnych rynków dla rosyjskiej stali po napaści Rosji na Ukrainę znacznie ograniczyło możliwości ruchu dla rosyjskiej eksporterów. Starają się więc na tureckim rynku umieścić jak najwięcej stali, mocno obniżając ceny. Część tureckich firm nie chce z nimi współpracować, bojąc się ewentualnej utraty możliwości handlu z krajami Unii Europejskiej.

Obawy te wzmocniło pod koniec sierpnia rozpoczęcie dochodzenia dotyczącego tureckich wyrobów długich przez rząd Kanady. - Nasi producenci, którzy wytwarzają wyroby długie z rosyjskich kęsów są narażone na sankcje - powiedział Ugur Dalbeler.

Turcy obawiają się, że do Kanadyjczyków mogą się dołączyć także Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Niedawno amerykański zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo ostrzegał swojego odpowiednika w Turcji, Yunusa Elitasa, że rosyjskie firmy wykorzystują Turcję do omijania nałożonych na Rosję sankcji. Ewentualne objęcie sankcjami także tureckich firm współpracujących z Rosją mogłoby być dla Turków bardzo bolesne. Na unijny rynek trafia 31 proc. tureckiego eksportu stali. Obok części firm, które już wstrzymują się od współpracy z firmami rosyjskimi jest także spora liczba takich, które wciąż się wahają, co jest kolejnym bodźcem do obniżania przez rosyjskie firmy cen ich eksportu na turecki rynek.

- Na przykład rosyjskie ceny kęsisk płaskich są na tym samym poziomie, co ceny złomu rozdrobnionego w USA lub UE i niższe niż ceny surówki, ceny blachy gorącowalcowanej w kręgach są na tym samym poziomie co rosyjskie ceny kęsów, ale są niższe niż ceny kęsów w Turcji i wiemy, że poziomy są znacznie poniżej ich cen krajowych - wyjaśnia Ugur Dalbeler.

Ten dumping powoduje, że produkcja stali w Turcji spadła już o ponad 13proc. w czerwcu i 21 proc. w lipcu, a w październiku i listopadzie spodziewane są przestoje.

Przedstawiciele części tureckich firm wskazują, że zerwanie współpracy z Rosją będzie bardzo trudne, bo dostawy z Rosji stanowią cenowo i logistycznie najlepszą opcję dla tureckich firm. Znalezienie alternatywnych źródeł dostaw złomu i kęsów byłoby zbyt kosztowne i pogorszyłoby konkurencyjność tureckich hut na unijnych rynkach.

Według Tureckiego Biura Statystycznego import półwyrobów do Turcji z Rosji wyniósł w pierwszym półroczu 1,79 mln ton, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do, podczas gdy import złomu z Rosji spadł o 62 proc. rok do roku do 408 tys. ton.