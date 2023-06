Rosyjski gigant metalowy ma poważne kłopoty

Czołowy producent złota i srebra na świecie, rosyjski Polymetal ma problemy. Akcje spółki spadły niemal o 10 proc., a szefowie firmy zrezygnowali.

Polymetal jest największym rosyjskim producentem srebra i jednym z pięciu na świecie największych producentów złota. Zakłady holdingu znajdują się w obwodach magadańskim i swierdłowskim, na terytorium Chabarowska, Jakucji, Czukotki i Kazachstanu. Największym udziałowcem jest grupa „IST” Aleksandra Nesisa i wspólników (ok. 24 proc.).

Niespodziewanie podczas dwóch sesji (piątkowej i na początku poniedziałkowej) akcje spółki potaniały o prawie dziesięć procent. Wbrew zapowiedziom Kremla nawet w „złotym biznesie” firmy rosyjskie z powodu agresji Moskwy na Ukrainę, nie mają lekko.

Rosyjski oddział AO Polymetal i AO Polymetal UK (spółka holdingowa i zarządzająca rosyjskimi aktywami) opuścili prezes Witalij Nesis i wiceprezes ds. finansowych Maksim Nazimok. Od teraz obaj będą zatrudnienie odpowiednio na stanowisku prezesa i wiceprezesa ds. finansowych w Polymetal International.

To tylko z pozoru kosmetyczna zmiana. Szefowie potentata chcą przenosząc się do zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii spółki, skuteczniej zarządzać firmą. To z Rosji było coraz bardziej kłopotliwe, bo rosyjska część koncernu objęta jest sankcjami.

Zdaniem ekspertów dają się one firmie coraz bardziej we znaki. Firma ma utrudniony dostęp do niektórych maszyn. Ma także problemy z eksportem niektórych wyrobów.

O skali problemów niech świadczy także to, że nowe instalacje o wartości 730 mln dol., które miały powstać w okolicach Chabarowska, ostatecznie powstaną w Kazachstanie.

Także kolejne inwestycje, pierwotnie planowane w Rosji najpewniej zostaną przeniesione do Kazachstanu.