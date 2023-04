Rosyjski potentat metalowy ma poważne problemy. Tnie produkcję

W pierwszym kwartale obecnego roku rosyjski potentat metalowy Norylski Nikiel zmniejszył produkcję niklu o 9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sumie spółka wyprodukowała 47 tys. ton metalu. Jak podkreśla firma, prawie cała ilość metalu została wyprodukowana z własnych surowców.

- Spadek produkcji niklu był planowany i miał charakter przejściowy ze względu na krótkotrwałe wstrzymanie pracy pieców huty Nadieżda i młyna w koncentratorze w Talnach w celu wykonania planowych remontów – wyjaśnił Norylski Nikiel.

Produkcja miedzi (łącznie z oddziałem Zabajkalskim) wzrosła o 19 proc. do 109 tys. ton (całość wyprodukowana z surowców własnych). Wzrost jest związany z niską bazą w I kwartale 2022 roku.

Produkcja palladu i platyny wzrosła o 2 proc. i 11 proc. rok do roku do odpowiednio 721 tys. i 180 tys. uncji Do wzrostu produkcji przyczynił się przerób metali wysokogatunkowych z produkcji technologicznej i transportowej w MMC Kola, wzrost zawartości metali z grupy platynowców.

W 2023 roku Norylski Nikiel planuje wyprodukować z własnych surowców 204-214 tys. ton niklu (w 2022 roku – 218,97 tys. ton). Prognoza produkcji palladu to 2,407-2,562 mln uncji (minus 11 proc. w porównaniu do 2022 r.), platyny - 604-643 tys. uncji (minus 5 proc. w porównaniu do 2022 r.).

Jak zauważają specjaliści, choć spadki wydają się niewielkie, to mogą sygnalizować problemy firmy. A tymi jest dostęp do części zamiennych, jak i nowego wyposażenia zakładów. Spółka wykorzystywała w produkcji wiele zachodnich rozwiązań. Teraz po sankcjach nałożonych na Rosję, po jej ataku na Ukrainę, dostęp do nich może być utrudniony. To zmusić może firmę do powrotu do starszych, mniej wydajnych rozwiązań.