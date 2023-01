Rosyjski potentat zarabia krocie na złocie i srebrze

Skokowy wzrost przychodów w czwartym kwartale 2022 roku zanotował rosyjski producent metali szlachetnych Polymetal. Wyniosły one ponad miliard dolarów i były wyższe aż o 30 proc. wobec wyników sprzed roku. Jednak w całym 2022 roku firma zanotowała pogorszenie wyniku.

Choć Polymetal nie był celem bezpośrednich sankcji po ataku Rosji na Ukrainę, to firma odczuła jednak problemy z zaopatrzeniem w zaawansowany sprzęt górniczy. Wpływ na wyniki firmy miał także utrzymujący się niski średni poziom cen metali szlachetnych.

Wydobycie ekwiwalentu złota, będące połączeniem złota i innych metali, zwiększyło się w czwartym kwartale 2022 roku o 16 proc. rok do roku do 540 000 uncji trojańskich (uncja to około 31,1 g.). Pomogło większe od spodziewanych wydobycie ze złóż Nieżda i Kyzył.

Choć czwarty kwartał był bardzo dobry, to przychody firmy w całym 2022 roku zmalały o 3 proc. do 2,8 mld dol., głównie z powodu niższych średnich cen złota i srebra.

W utrzymaniu poziomu przychodów nie pomógł nawet fakt, że spółka w całym ubiegłym roku zwiększyła produkcję o 2 proc. - do 1,712 miliona uncji metali szlachetnych.

Firma powtórzyła swoje obecne prognozy produkcyjne na 2023 r. na poziomie 1,7 miliona uncji i zaplanowała wydatki kapitałowe w wysokości 700-750 milionów dolarów.

- W 2023 roku naszym celem jest stabilna produkcja i powrót do generowania wolnych przepływów pieniężnych - powiedział prezes Polymetalu Witalij Nesis.

Polymetal zapowiedział, że rozważa również przeniesienie siedziby i głównego notowania swojej spółki macierzystej (obecnie odpowiednio w Jersey i Londynie) do „przyjaznego Rosji” Kazachstanu. Według firmy ułatwiłoby to jej funkcjonowanie.