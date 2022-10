Ruda żelaza zaczyna zatykać producentów, widmo załamania cen coraz bliższe

Największy na świecie koncern górniczy BHP jest kolejnym z branży, który w trzecim kwartale 2022 roku wyprodukował więcej rudy żelaza niż oczekiwali analitycy. Widoczne są już oznaki znaczącej nadwyżki podaży nad popytem ze strony hut.

Kilka dni temu o przekroczeniu planów produkcyjnych informowali dwaj inni wielcy producenci rudy żelaza - koncerny Rio Tinto i Vale. Teraz o większej produkcji poinformował BHP. Koncern podał, że w pierwszym kwartale swojego roku obrachunkowego (trzeci kwartał roku kalendarzowego) wyprodukował 72,1 mln ton rudy żelaza. Oznacza to więcej o około 2 proc. od oczekiwań analityków.

Ci spodziewali się stabilizacji produkcji na poziomie z poprzedniego kwartału. Dobre wyniki produkcyjne to efekt sprzyjającej aury, a przede wszystkim udanej polityki logistycznej. Firma nie miała problemu z wysyłką surowca do zagranicznych odbiorców.

Pozytywny wpływ na wyniki produkcji miały także lepsze wzrosty wydobycia w projekcie South Flank (Australia Zachodnia).

Jednak podobnie jak w przypadku innych producentów rudy żelaza, BHP będzie musiało się zmierzyć z dalszym spadkiem cen i prawdopodobnym zmniejszeniem popytu.

Jak zauważają specjaliści, wzrost produkcji nastąpił pomimo 18-proc. spadku cen spotowych (dostawa natychmiastowa) rudy żelaza w minionym kwartale. Obecnie tona surowca kosztuje nieco ponad 94 dol., oznacza to spadek o ponad 60 dol. w porównaniu do cenowego szczytu z początków kwietnia. W porównaniu do cen sprzed roku tona rudy jest tańsza o około 30 dol.

Analitycy uważają, że obecna sytuacja grozi załamaniem cen rudy żelaza. Możliwe są znaczące spadki, zwłaszcza że nic nie wskazuje, aby najważniejszy rynek dla rudy żelaza, jakim są Chiny, miał w najbliższej perspektywie zwiększyć zakupy.