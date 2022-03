Rudę żelaza z Ukrainy i Rosji trudno będzie zastąpić

Ukraina i Rosja to najwięksi dostawcy rudy żelaza do Europy Środkowo-Wschodniej i znaczący w przypadku hut na Zachodzie. Konieczność zastąpienia dostaw oznacza ogromne kłopoty. Dotyczą one źródeł i szlaków transportowych.

Ukraińskie firmy nie mają jak dostarczać rudy

Nowe scenariusze: alternatywne źródła i drogi dostaw

Liberty Ostrava nie podała jasnego stanowiska, poinformowała tylko, że obserwuje sytuację, która jest bardzo zagmatwana.Ukraiński Metinvest, który w czasie 9 miesięcy ubiegłego roku dostarczył do europejskich hut 4 mln ton rudy żelaza, 1 marca oficjalnie poinformował odbiorców o wystąpieniu siły wyższej. „Trwające działania wojenne na Ukrainie, militarna blokada portów morskich, niszczenie lub zagrożenie infrastruktury lądowej mogą przeszkodzić w realizacji naszych zobowiązań umownych” – czytamy w komunikacie firmy. Kolejnym problemem może być regulowanie należności ze względu na wprowadzone przez Narodowy Bank Ukrainy moratorium na płatności transgraniczne.Ferrexpo, które w ubiegłym roku wyprodukowało 11,45 mln ton rudy, głównie w postaci pelletu, poinformowało, że choć znajdujący się w centralnej Ukrainie zakład w Horoszni Plewni pracuje normalnie, to zamknięcie portu położonego na wschód od Odessy i ograniczenie wielkości przewozów towarowych przez ukraińską kolej powodują, że nie można stwierdzić, ile rudy uda się dostarczyć odbiorcom.Czytaj także: Rynek stali mocno odczuje inwazję Rosji na Ukrainę Ukraiński oddział ArcelorMittal w Krzywym Rogu jest oddalony zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów od rejonu walk. Już pierwszego dnia wojny koncern podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia w swoich podziemnych kopalniach (ma tam także odkrywkowe) i spowolnieniu pracy huty do technicznego minimum. 3 marca rozpoczęto jednak kilkudniowy proces wygaszania wielkich pieców. Koncern tłumaczy decyzję chęcią zapewnienia bezpieczeństwa załodze.Z Krzywego Rogu do 3 marca docierała także ruda żelaza do Polski, ale ze względu na ograniczenie prac i problemy z transportem – w ilościach znacznie mniejszych niż normalnie. Dąbrowska huta Arcelor Mittal Poland na razie ma zapasy surowców wystarczające na kilka tygodni. Koncern nie podał żadnych nowych informacji na temat kopalń.W zasadzie przekaz wszystkich hut w regionie, a nawet szerzej – w Europie, można streścić w słowach "pracujemy nad różnymi scenariuszami".Jakie są opcje? Zwiększenie dostaw od innych globalnych producentów. Tu jednak problemem jest zarówno możliwość zwiększenia przez nich produkcji, jak i dostarczenia rudy do europejskich hut.– Porty w Polsce i Niemczech są zapchane, podobnie jak linie kolejowe – usłyszeliśmy od jednego z przedstawicieli branży stalowej.Podobnie brzmią informacje brazylijskiego giganta górniczego Vale. Już dzień po rozpoczęciu wojny, 25 lutego, podczas konferencji wynikowej Marcello Spinelli, wiceprezes wykonawczy ds. rudy żelaza Vale, poinformował, że firma odbiera sygnały od klientów w Europie i Europie Wschodniej z prośbą o zwiększenie dostaw.– Próbujemy zorganizować nasz łańcuch dostaw, aby im pomóc, ale w krótkim terminie nasze możliwości są ograniczone – powiedział Marcello Spinelli.Na dostawy z Brazylii i Australii liczy m.in. Nippon Steel. Takahiro Mori, wiceprezes Nippon Steel, 25 lutego powiedział o tym dziennikarzom Reutera. Koncern tylko 14 proc. swojej rudy sprowadzał z Rosji i Ukrainy, więc liczy, że wpływ zakłóceń w dostawach na jego działalność będzie niewielki.Europejskie huty nie mogą na to liczyć. Starania o zastąpienie rosyjskiej i ukraińskiej rudy surowcami z innych kontynentów mogą wywołać wyścig, który znacznie przyspieszy wzrost cen: samego surowca, jego wydobycia, przetworzenia go i dostarczenia do hut, a co za tym idzie – stali i wszystkich wyrobów, w jakich jest stosowana.