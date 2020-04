Rury stalowe w Europie: Izostal dobrze sobie radzi na konkurencyjnym, ale obiecującym rynku

Izostal to obecnie najnowocześniejsza izolernia rur w Europie. To - z jednej strony - wynik inwestycji spółki, a z drugiej zaś tego, że wielu zachodnich producentów nie wytrzymało konkurencji i zniknęło z rynku, co dodatkowo poprawia perspektywy polskiej spółki na kilka najbliższych lat.

Podobnego zdania jest Jerzy Bernhard, prezes grupy Stalprofil: ocenia krajowy rynek w nadchodzącej dekadzie jako bardzo perspektywiczny, ale widzi więcej szans także poza jego granicami, gdzie - mimo nasycenia - pojawiają się nowe projekty.- W Polsce mamy program do 2028 roku, ale swe plany mają także kraje ościenne. W Czechach i na Węgrzech zużycie gazu było stosunkowo niewielkie, więc można oczekiwać, że przy odchodzeniu od węgla wzrośnie znaczenie tego paliwa i pojawi się potrzeba budowy nowych gazociągów. Europa Zachodnia wciąż dywersyfikuje dostawy. Ostatnio "zagazowywano" Turecki Potok, zezwolono na przeprowadzenie gazociągu przez Bułgarię do Austrii. A wielki projekt Posejdon (zagospodarowanie złóż w rejonie Cypru) to kilka tysięcy kilometrów – uważa Jerzy Bernhard, prognozując zarazem: - Niekoniecznie my będziemy tam dostarczać rury, ale zaangażowane zapewne będą w ten projekt wytwórnie tureckie i greckie, co może (ale nie musi) zmniejszyć w tym okresie aktywność firm z z obu tych krajów na naszym rynku .Czytaj także: Gaz System zdecydował od kogo chce kupić rury Izostal podkreśla, że jest najnowocześniejszą izolernią w Europie z dużymi mocami produkcyjnymi, co pozwala na realizację wielu kontraktów jednocześnie w dużym przedziale średnic. Rynek jest dość stały i chwilowo nie ma na nim miejsca na kolejne firmy czy zakłady. Na Starym Kontynencie nie zbudowano nowszych instalacji, przeciwnie - kilka z nich zamknięto.- Cały czas modernizujemy produkcję, a nawet wprowadzamy własne, opatentowane rozwiązania. Dzięki temu jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym producentem powłok antykorozyjnych, mogącym spełnić najwyższe normy jakościowe. W Europie jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o izolowane rury stalowe, małych średnic do 114,3 mm – mówi Marek Mazurek.Według niego w izolowaniu rur nikt już prochu nie wymyśli, bo jest ono oparta na europejskiej normie, zmienianej raz na 5 lat. Stosowane są izolacje polietylenowe i polipropylenowe – i tak będzie w dalszym ciągu. Rosną jednak wymogi dotyczące przyczepności, a także ochrony środowiska.- Nasz zakład spełnia, a nawet przewyższa najbardziej wyśrubowane normy. Choć to przemysł ciężki, to jest u nas jak w aptece: wysoki poziom przyczepności powoduje, że w zakładzie musi panować odpowiednia czystość. I w halach w powietrzu nie ma grama pyłu – wyjaśnia Marek Mazurek.Rury izolowane produkowane przez Izostal w 95 proc. trafiają na rynek gazu ziemnego. Brak nowych zakładów wykonujących izolacje rur to wynik nasycenia infrastruktury w zachodniej Europie. Jkao sie rzekło: kurczący się rynek wymusił likwidację części zachodnioeuropejskich izolerni. Paradoksalnie zatem rynek dla Izostalu się powiększył...- W ostatnim czasie zauważaliśmy zwiększoną liczbę zapytań i realizacji dostaw z rynków Europy południowej – Włoch, Francji, Hiszpanii - klientów, którzy korzystali wcześniej z firm, które upadły. To nie są zresztą partnerzy klienci jednorazowi, oni wracają. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu epidemia koronawirusa zmieni ich plany i opóźni inwestycje w infrastrukturę gazową – mówi Marek Mazurek.