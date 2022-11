Rusza największa na świecie kopalnia litu

Z końcem roku zakończy się budowa pierwszego etapu kopalni Grota do Cirilo. To największy na świecie zakład produkcji litu z twardych skał. Kopalnia ma stać się jednym z głównych dostawców pierwiastka na potrzeby obu Ameryk.

Inwestorem kopalni w stanie Minas Gerais jest kanadyjska spółka Sigma Lithium. Inwestycja rozpoczęła się w 2018 roku i w sumie pochłonie co najmniej 5,1 mld dolarów.

Jak powiedziała Ana Cabral-Gardner z zarządu firmy: ​​firma odda do użytku zakładu kruszenia z końcem roku, a produkcja komercyjna jest oczekiwana w kwietniu 2023 roku.

Oczekuje się, że kopalnia, budowana etapami, będzie produkować początkowo 270 000 ton koncentratu do produkcji litu, a później zwiększy wydobycie do 531 000 ton.

To oznacza, że Grota do Cirilo stanie się największym na świecie producentem litu ze skał twardych. Produkcja tego pierwiastka może być realizowana na dwie główne metody. Pierwsza to ekstrakcja pierwiastka ze skał twardych np. pegmatytów, a druga z tzw. solnisk.

Kanadyjska spółka uważa, że produkcje z nowej kopalni uda się bezproblemowo sprzedać na rynku. Atutem zakładu jest to, że będzie on minimalnie jak na przedsiębiorstwo tego typu ingerował w środowisko naturalne. Produkcja litu ma być bowiem „zielona”. Energia elektryczna wykorzystywana w kopalni w całości będzie pochodziła bowiem ze zlokalizowanej w odległości 50 km hydroelektrowni.

Lit to obecnie jedna z najbardziej poszukiwanych na rynku metali. Jest bowiem kluczowy dla produkcji wysokowydajnych baterii samochodowych. Zdaniem ekspertów na obecnym etapie zaawansowania technologicznego naszej planety, elektromobilność bez tego pierwiastka nie może się obyć.