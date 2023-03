Rusza zagospodarowanie ogromnego złoża miedzi

Największe w Peru i jedno z największych dziewiczych złóż miedzi na świecie - La Granja doczeka się w końcu zagospodarowania. W tej sprawie porozumiały się koncerny Rio Tinto i First Quantum Minerals.

La Granja to złożone złoże rudy zlokalizowane na dużych wysokościach w Cajamara w północnym Peru. Może stać się ono podstawa dla długowiecznej kopalni. Zasoby mineralne szacowane są na 4,32 miliarda ton przy zawartości 0,51 proc. miedzi.

Zgodnie z porozumieniem obu koncernów, w celu zagospodarowania złoża powstanie wspólna spółka. First Quantum przejmie 55 proc. udziałów w projekcie za 105 milionów dolarów i zobowiąże się do dalszych inwestycji do 546 milionów dolarów w spółkę joint venture.

Jako właściciel większościowy First Quantum będzie następnie obsługiwać projekt La Granja, a wstępne prace skupią się na ukończeniu studium wykonalności.

Rio Tinto nabyło projekt La Granja od rządu Peru w 2006 roku i od tego czasu przeprowadziło szeroko zakrojony program wierceń, który poszerzył deklarowane zasoby i wiedzę na temat złoża rudy oraz nawiązał partnerstwo ze społecznościami gospodarzy, władzami lokalnymi i krajowymi.

La Granja jest obecnie czwartym co do wielkości projektem miedziowym na świecie.

- La Granja to ekscytujący, ale złożony projekt, który może stać się znaczącym nowym źródłem miedzi potrzebnej do transformacji energetycznej - napisał w oświadczeniu dyrektor generalny Rio Tinto Copper, Bold Baatar.