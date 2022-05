Ruszył gigantyczny zakład wodorotlenku litu

Lit jest kluczowym materiałem potrzebnym do produkcji wysokowydajnych baterii. W Australii ruszył właśnie największy na świecie zakład produkujący ten cenny metal.

Firma Tianqi Lithium Energy Australia ogłosiła, że pierwsza partia litu do akumulatorów z zakładu w Kwinana w Australii Zachodniej spełniła wszystkie wymogi. Oznacza to, że ​​po raz pierwszy wyprodukowano w Australii lit do akumulatorów i monohydrat wodorotlenku litu (LHM).

TLEA jest spółką joint venture pomiędzy jednym z największych światowych producentów chemikaliów litowych do akumulatorów pojazdów elektrycznych - chińskim Tianqi Lithium Corporation (51 proc.) i australijską firma górniczą IGO Limited (49 proc.).

Zakład Kwinana firmy TLEA przeszedł wewnętrzne procesy certyfikacji w laboratorium na miejscu, potwierdzając, że 10 ton wodorotlenku litu, produkowanego konsekwentnie przez kilka dni, spełniło wymagania specyfikacji surowca do produkcji baterii. Próbki zostały przesłane także do niezależnej weryfikacji.

To początek starań o masową produkcje. Kolejnym krokiem w procesie rozruchu zakładu jest kwalifikacja klienta, która zostanie zakończona w ciągu najbliższych czterech do ośmiu miesięcy.

Wodorotlenek litu produkowany w zakładzie Kwinana będzie konteneryzowany i eksportowany z portu we Fremantle do klientów na całym świecie.

Pierwsza linia produkcyjna docelowo ma osiągnąć wydajność 24 tys. ton rocznie. Jednak istniej możliwość rozbudowy zakładu. Obecna produkcja sprawi, że zakład w Kwinana jest największym tego typu na świecie, choć część analityków twierdzi, że niektóre zakłady w Chinach produkują więcej surowca, tyle że w bardziej rozproszonej lokalizacji.

Co ciekawe, inwestycja pokazuje pragmatyzm Pekinu. Chiny w ostatnich latach dość mocno ścierały się z Australią, nakładając na Canberrę sankcje. Jednak nie dotyczyły one tych surowców i produktów, które są ważne dla chińskiej gospodarki.