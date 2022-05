Ruszyła nowa hala w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie"

W maju w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" uruchomiono nową halę dwutonowych bloków cynkowych. Instalacja pozwoli lepiej dostosować portfel produktów do obecnych potrzeb rynkowych i przyniesie znaczne oszczędności.

Dwutonowe bloki to ostatnio zyskująca na popularności forma odbioru cynku z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”

Wydajność nowej instalacji wynosi ok. 130 ton cynku (ok. 65 bloków) dziennie.

Wartość inwestycji to ok. 25 mln zł.

W skład instalacji wchodzą m.in. dwa piece płomienne, węzeł odlewniczy z oprzyrządowaniem polepszającym komfort pracy - pompy cynku z napędem elektrycznym (dotychczas stosowano napędy pneumatyczne), hydrauliczna wybijarka stożków oraz nowoczesne suwnice. Stara instalacja produkcji dwutonowych bloków, którą trwale wyłączono była oparta o jeden piec i dominowała w niej praca ręczna. Wydajność nowej instalacji wynosi ok 130 ton cynku (ok 65 bloków) lub stopów dziennie - to mniej więcej o połowę więcej niż dotychczasowa instalacja.

- Nowa inwestycja pozwoli zdywersyfikować portfel produktów przedsiębiorstwa, tym samym zwiększyć konkurencyjność na rynku. Obecnie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” oferuje swoim klientom cynk SHG (Z1) oraz powstające na jego bazie stopy w postaci gąsek o wadze 25 kg pakowane w 1 tonowe palety, bloki o wadze 1 tony oraz bloki dwutonowe – poinformował Mirosław Indyka, prezes spółki.

Wielkość produkcji bez zmian

Wielkość produkcji cynku w Miasteczku Śląskim się nie zmieni – pozostaje na poziomie 80 000 ton rocznie, bo tyle płynnego cynku produkuje piec szybowy huty. W ostatnim okresie jednak coraz więcej klientów wolało odbierać cynk w postaci dwutonowych bloków, więc huta zdecydowała się wydać niecałe 25 mln złotych na budowę nowej instalacji wytwarzającej te bloki.

Wraz z jej oddaniem nie tylko zamknięto starą instalację dwutonowych bloków, ale ograniczona zostanie także produkcja linii wytwarzającej gąski o masie 25 kg, bo zainteresowanie tą formą odbioru cynku było ostatnio mniejsze. Według spółki zmniejszenie produkcji cynku w gąskach na rzecz bloków o wadze 2 tony ma również aspekt ekologiczny i bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, gdyż gąski pakowane są w palety przy pomocy taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Zmiana oferowanego asortymentu zmniejszy ilość opakowań wprowadzanych na rynek.

Oszczędności i ulga dla środowiska

- Produkcja cynku w blokach kosztem płytek (gąsek), a tym samym zmniejszenie ilości zakupionej taśmy stalowej i plastikowej niesie również korzyści finansowe dla zakładu. Roczne oszczędności mogą wynieść nawet 100 000 zł – mówi Mirosław Indyka i dodaje, że ze względu na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zwiększył się również komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

Instalację oficjalnie otwarto 13 maja 2022 roku, podczas obchodów Dnia Hutnika. Zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku wykonała AMK Kraków (spółka zależna Mostostalu Warszawa), z którą umowę podpisano 20 maja 2020 roku.